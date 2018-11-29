الإسكان: جهاز مدينة طيبة الجديدة يحصل على شهادتى الأيزو 45001 و9001 فى السلامة

كتب أحمد حسن

صرح المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن، بأن جهاز مدينة طيبة الجديدة، حصل على شهادة الأيزو 45001 إصدار 2018 فى مجال السلامة والصحة المهنية، وشهادة الأيزو 9001 إصدار 2015 فى مجال إدارة نظم الجودة، موضحاً أن ذلك يأتى فى إطار جهود الإدارة العامة للإشراف على الجودة بالهيئة لتأهيل بعض أجهزة المدن الجديدة للحصول على شهادات المواصفة الدولية لشهادات الأيزو.

وأوضح المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة: حصل جهاز مدينة طيبة الجديدة على شهادة الأيزو 45001 إصدار 2018 فى مجال السلامة والصحة المهنية، والتى لم تحصل عليها أى جهة حكومية مصرية حتى الآن، لصعوبة الحصول عليها، نظراً لإجراءاتها الصعبة والتى يجب على الجهة اتباعها فى هذا المجال، حيث تعمل على توفير بيئة عمل صحية وآمنة للعاملين مع الحفاظ على أصول ممتكات الهيئة والأجهزة طبقاً للمعايير الدولية لمنظمة الأيزو، كما حصل الجهاز على شهادة الأيزو 9001 إصدار 2015 فى مجال إدارة نظم الجودة والتى تعمل على توثيق إجراءات العمل بالإدارات مع توحيدها طبقاً للمعايير الدولية لمنظمة الأيزو.

وقال المهندس أيوب متولى، المشرف على الإدارة العامة للإشراف على الجودة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: تتعدد المنافع من الحصول على شهادة الأيزو 45001 فى مجال السلامة والصحة المهنية، فهى توفر بيئة آمنة للعاملين من خلال (معالجة أى أخطار بالمبنى تؤدى إلى الإصابة - عمل التوعية اللازمة للعاملين للتعامل مع المخاطر - وضع خطط الإخلاء للعاملين من المبنى فى حالة الطوارئ مع وضع اللافتات الإرشادية لعملية الإخلاء)، وتوفر بيئة نظيفة وصحية للعاملين من خلال (متابعة الحالات المرضية ووضع الحلول الأمثل لعلاجها - رصد الأوبئة المحتمل وجودها - تدريب بعض العاملين على أعمال الإسعافات الأولية والتعامل مع الإصابات - متابعة أعمال النظافة بالمبنى - توفير الإضاءة اللازمة بالمكاتب طبقا للمواصفات الدولية للمحافظة على حالة الرؤية للعاملين - العمل على تقليل الضوضاء بالمبنى طبقا للمواصفات الدولية للمحافظة على حالة السمع للعاملين)، كما أنها تعكس اهتمام جهاز المدينة بأمن (المنشأة – الفرد – الأجهزة والمعدات – المعلومات)، واهتمام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بما يلى (الثروة البشرية المتمثلة فى العاملين بالهيئة وأجهزتها – الأصول المملوكة للهيئة والأجهزة من مبانٍ ومعدات ومعلومات – إحساس العاملين باهتمام القيادات من خلال توفير بيئة عمل نظيفة وصحية وآمنة لهم)، الأمر الذى يكون له أكبر الأثر على المستثمر، وشعوره بالأمان فى التعامل مع الهيئة وأجهزتها المختلفة.

وبالنسبة لفوائد الحصول على شهادة الأيزو 9001 فى نظم إدارة الجودة، أوضح المشرف على الإدارة العامة للإشراف على الجودة بالهيئة، أن العائد على الفرد يتمثل فى (توفير إجراءات عمل موحدة وموثقة مما يؤدى إلى عدم التخبط فى اتخاذ القرار – عدم اتباع الأهواء فى تنفيذ أى إجراء – التحديث المستمر لهذه الإجراءات بناءً على أى تعليمات أو قرارات جديدة) بينما يتمثل العائد على الهيئة وجهاز المدينة فى (تنفيذ إجراءات موحدة لكل عملية تتم بكل إدارة – توثيق هذه الإجراءات طبقاً لمعايير شهادة الأيزو – العمل بهذه الإجراءات وعدم الإخلال بها منعا للتعرض لسحب الشهادة من قبل منظمة الأيزو)، وهو ما يؤدى فى النهاية إلى السير فى جميع الإجراءات بطريقة سليمة تُطمئن المتعاملين مع جهاز المدينة.