video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 29 نوفمبر 2018 12:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الأمن العام يضبط مستريحا جديدا جمع 5 ملايين جنيه من ضحاياه فى الجيزة

الخميس، 29 نوفمبر 2018 11:59 ص
الأمن العام يضبط مستريحا جديدا جمع 5 ملايين جنيه من ضحاياه فى الجيزة أموال ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ دينا الحسيني
إضافة تعليق

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أمن الجيزة في ضبط شخص لنصبه على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على قرابة 5 ملايين جنيه بدعوى توظيفها.

وتلقت الإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالإدارة العامة لمباحث الجيزة بلاغاً من موظف بإحدى شركات البترول و6 آخرين، بتضررهم من  "رجب.م" محاسب بشركة ملابس جاهزة "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس لاستيلائه منهم على 5 ملايين جنيه بزعم توظيفها فى مجال توريد وتجارة الماشية مقابل أرباح شهرية، إلا أنه لم يف بذلك أو رد تلك المبالغ .

ومن خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بعدة أكمنة أسفرت إحداها عن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. رئيس شبكة معلومات الداخلية يشرح كيفية الإبلاغ عن جرائم الإنترنت

الداخلية

النصب

توظيف الاموال

مستريح

جرائم




لا تفوتك
9 حالات ترث فيها المرأة أكثر من نصيب الرجل.. تعرف عليها

9 حالات ترث فيها المرأة أكثر من نصيب الرجل.. تعرف عليها

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

الهيئة العربية للتصنيع: قريبا إنتاج سيارات مصرية 100%

الهيئة العربية للتصنيع: قريبا إنتاج سيارات مصرية 100%

ليفربول يسقط أمام سان جيرمان ويشعل صراع التأهل بمجموعة الموت.. فيديو

ليفربول يسقط أمام سان جيرمان ويشعل صراع التأهل بمجموعة الموت.. فيديو

مطالب بسن قوانين لمواجهة 3 آلاف دومين لمواقع تبث شائعات وأخبار مغلوطة عن مصر

مطالب بسن قوانين لمواجهة 3 آلاف دومين لمواقع تبث شائعات وأخبار مغلوطة عن مصر

شاهد.. بنك قطر المركزى يكشف ديون الدوحة وتردى الاقتصاد الكلى للبلاد

شاهد.. بنك قطر المركزى يكشف ديون الدوحة وتردى الاقتصاد الكلى للبلاد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة