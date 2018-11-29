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الأمم المتحدة مشيدة بتأمين مؤتمر التنوع البيولوجى: مصر بلد الأمن والأمان

الخميس، 29 نوفمبر 2018 09:47 ص
الأمم المتحدة مشيدة بتأمين مؤتمر التنوع البيولوجى: مصر بلد الأمن والأمان من مؤتمر التنوع البيولوجى
كتبت آية دعبس
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أشادت الأمم المتحدة بالأمن المصرى، والجهود الكبيرة التى بذلت لتأمين مؤتمر التنوع البيولوجى الذى شارك فيه أكثر من 7 آلاف شخص، واحتضنته مدينة شرم الشيخ فى الفترة من 13 وحتى 29 نوفمبر الجارى.
 
 
وسلمت كريستيانا بالمر السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأطراف للتنوع البيولوجي شهادات تقدير للقيادات الأمنية والعناصر التي كانت أحد عوامل نجاح المؤتمر، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة .
 
 
وأكدت بالمر على تقديرها للجهود التى بذلتها أجهزة الأمن، مضيفة أن شهادات التقدير التى تم تقديمها للقيادات الأمنية بالمؤتمر هى تعبير عن مدى شكر وتقدير الأمم المتحدة والوفود المشاركة لجهودهم بالتعاون مع فرق العمل والذى كان بأعلى مستويات الأداء واليقظة والتعاون.
 
 
ومن جانبها، شددت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على أن تقديم الأمم المتحدة لشهادات تقدير للحكومة المصرية تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى ممثلة فى وزارة الداخلية والعاملين بها على ما بذلوه من جهد فى تأمين مؤتمر الأطراف هو رسالة للعالم بأن مصر هى بلد الأمن والأمان وأن شرم الشيخ هى مدينة السلام.
 
 
وأضافت أن تأمين المؤتمر هو جزء رئيسي بالاتفاقية وهو ما أكده العاملين بوزارة الداخلية بجهودهم وتوفيرهم الأمن والأمان لكافة الوفود التى تزيد على 7000 مشارك  فكل الشكر والتقدير للجميع وعلى رأسهم السيد وزير الداخلية.

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