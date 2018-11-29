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الأرصاد تتوقع سقوط أمطار غزيرة غدا على شمال وجنوب البلاد وتحذر من السيول

الخميس، 29 نوفمبر 2018 11:05 ص
الأرصاد تتوقع سقوط أمطار غزيرة غدا على شمال وجنوب البلاد وتحذر من السيول الأرصاد
كتب سمير حسنى
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توقع الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وحلايب وشلاتين، اليوم الخميس، مع بقاء درجات الحرارة حول المعدل.

كما توقع رئيس هيئة الأرصاد الجوية، فى مداخلة هاتفية لـ"اكسترا نيوز"، استمرار فرص سقوط الأمطار الغزيرة والتى قد تصل لحد السيول يوم الجمعة، على الوجه البحرى والسواحل الشمالية وسلاسل جبال البحر الأحمر وحلايب وشلاتين.

وقال "عبد العال"، إن أغلب أنحاء الجمهورية ستشهد نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة، وشوائب عالقة تقلل الرؤيا.

 

 


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