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اكتشاف 50 موقعا أثريا يعود تاريخها إلى العصر الحجرى الحديث شمال شرق الصين

الخميس، 29 نوفمبر 2018 06:02 ص
اكتشاف 50 موقعا أثريا يعود تاريخها إلى العصر الحجرى الحديث شمال شرق الصين موقع أثرى فى الصين
أ ش أ
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أعلن معهد الآثار الثقافية لمقاطعة جيلين قى شمال شرقى الصين اليوم، أنه تم اكتشاف نحو 500 قطعة من الفخار واليشم والحجارة والعظام فى حوالى 50 موقعا أثريا يعود تاريخها إلى الفترة من العصر الحجرى الحديث إلى العصر البرونزى.

وبين المعهد أن هذه المواقع الأثرية اكتشفت خلال عملية تنقيب أجراها المعهد هذا العام فى بلدة يونغآن فى مدينة تشانغتشون بمقاطعة جيلين.

وأوضح قائد فريق التنقيب الأثرى، وانغ يى شيويه، إن المعهد بدأ التعاون مع متحف تشانغتشون لإجراء عملية التنقيب منذ أبريل عام 2017، وانه تم العثور على حوالى 50 موقعا أثريا، بينها 9 مواقع لآثار منازل فى العصر الحجرى الحديث.

وأكد وانغ أهمية هذه الاكتشافات، بحيث أن ذلك يساعد على فهم الحياة بالمنطقة قبل التاريخ، مشيرا إلى أن العديد من المواقع الأثرية تم العثور عليها لأول مرة بالمنطقة، ما يوفر معلومات أثرية قيمة جديدة لآثار الاستيطان فى العصر الحجرى الحديث عند حوض نهر ييتونغ والمناطق المحيطة به.


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