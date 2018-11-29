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الخميس، 29 نوفمبر 2018 08:48 م
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ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية لأعلى مستوى فى 6 أشهر

الخميس، 29 نوفمبر 2018 07:37 م
ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية لأعلى مستوى فى 6 أشهر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
واشنطن – رويترز
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ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضى إلى أعلى مستوى فى ستة أشهر وهو ما قد يثير مخاوف من تباطؤ سوق العمل.
 
وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس إن طلبات الإعانة الجديدة زادت بمقدار عشرة آلاف طلب إلى مستوى معدل فى ضوء العوامل الموسمية بلغ 234 ألف طلب للأسبوع المنتهى فى 24 نوفمبر، وسجلت الطلبات ارتفاعا للأسبوع الثالث على التوالي.
 
كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض طلبات إعانة البطالة إلى 220 ألف طلب فى أحدث أسبوع.
 
وتشمل بيانات إعانة البطالة عطلة عيد الشكر يوم الخميس الماضى، وتكون طلبات إعانة البطالة متقلبة عادة فى أوقات العطلات.
 
وزاد المتوسط المتحرك لطلبات إعانة البطالة فى أربعة أسابيع، الذى يعتبر مقياسا أدق لسوق العمل لأنه يستبعد التقلبات الأسبوعية، بمقدار 4750 طلبا إلى 223 ألفا و250 طلبا فى الأسبوع الماضي.
 
ومعدل البطالة قرب أدنى مستوى فى 49 عاما عند 3.7 %، ويُنظر إلى سوق العمل الأمريكية على أنها بالقرب من حد التوظيف الكامل.
 

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