ارتفاع أسعار البرتقال البلدى والسكرى اليوم الخميس 29-11-2018

كتبت- أسماء أمين

ارتفعت أسعار البرتقال البلدى والسكرى، اليوم الخميس 29 نوفمبر 2018 جنيها بسوق العبور، وفقا لآخر تحديثات الموقع.

تراوح سعر البرتقال البلدى بين 3 و 4.5 جنيه، وسعر كيلو البرتقال السكرى بين 3 و5 جنيهات. بينما تراوح سعر برتقال أبو سرة بين 2.5 و4 جنيهات، وارتفع سعر اليوسفى ليصل بين 2 و4 جنيهات.

فى حين سجل سعر كيلو التين البرشومى بين 5 و10 جنيهات، وبلغ سعر العنب الأحمر الرومى بين 3 و5 جنيهات، وسعر الجريب فروت بين 4 و6 جنيهات.

فيما تراوح سعر التفاح الأمريكى من 18 إلى 20 جنيها، وبلغ سعر التفاح السورى واللبنانى من 10 إلى 18 جنيها. وبلغ سعر كيلو الجوافة من 4 إلى 8 جنيهات، ووصل سعر الرمان من 4 - 10 جنيهات للكيلو، وسعر الكاكا بلغ من 5-12جنيها، وبلغ سعر البلح السيوى 20 جنيها.