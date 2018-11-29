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اجتماع بمحافظة سوهاج يناقش زيادة المشروعات الانتاجية بقرية الديابات

الخميس، 29 نوفمبر 2018 04:56 م
اجتماع بمحافظة سوهاج يناقش زيادة المشروعات الانتاجية بقرية الديابات جانب من الاجتماع
سوهاج – عمرو خلف
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أكد الدكتور أحمد الانصارى  محافظ سوهاج على أهمية المشروعات الإنتاجية فى دفع عجلة التنمية بسوهاج ، لافتا إلى ضرورة توفير الدعم اللازم لها للتوسع فى عمليات الإنتاج لخدمة أهالى المحافظة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتصدير المنتجات إلى المحافظات المجاورة.

وكلف المحافظ اللواء علاء رشاد ، السكرتير العام المساعد للمحافظة، لعقد اجتماع لجنة تسيير المشروعات الإنتاجية بحضور الدكتور عصام عرفة مدير عام الطب البيطرى بسوهاج ، ومديرى مشروعات اكثار الدواجن بحى غرب ، ومشروع العيساوية ، ومشروع الأحايوة، ومديرى إدارة الشئون المالية والإدارية، والميزانية، والشئون القانونية ، والمشتريات بالديوان العام .

وقال رشاد ، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة إلغاء دفعة الكتاكيت الخاصة بمشروع إنتاج البيض بالعيساوية، وعرض تقرير الطب البيطرى بشأن بيع القطيع ومشاركة المديرية فى لجنة التقييم بعد موافقة المحافظ السابق ولجان التيسير، وكذلك تم مناقشة حاجة مشروع الديابات لشراء بعض الأصناف من " قش أرز ـ ردة خشنة ـ رولات بولى ايثيلين ـ العليقة الخضراء أو بدائلها".

وأضاف رشاد ، أن الاجتماع قرر إعداد قوائم للمركز المالى للمشروعات الإنتاجية ومخاطبة وزارة المالية لمنح المشروعات الإنتاجية الدعم المالى اللازم وزيادة الربط، حتى يمكن النهوض بالمشروعات وزيادة الإنتاج وتحقيق العائد والأرباح المطلوبة، كما أشار إلى وصول دفعة من امهات الدجاج سلالة " الاربوايكرز " فى النصف الأول من شهر يوليو 2019 القادم، والدفعة الثانية خلال النصف الأول من شهر مايو 2020 ، حيث تمتاز تلك السلالة بسرعة النمو، والكفاءة الغذائية العالية، وجودة اللحم وارتفاع نسبة التصافى ، والتشافى حيث أنها الأفضل من حيث المناعة.

 

 

 

 

 


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