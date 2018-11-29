إيفانكا تدافع عن استخدام الإيميل الخاص فى مراسلاتها: لست مثل كلينتون

كتبت - سالى حسام

دافعت إيفانكا ترامب، عن استخدامها لبريد إلكترونى خاص فى مراسلاتها الخاصة بعملها فى البيت الأبيض قائلة إنه لا مساواة بينها وبين هيلارى كلينتون.

وبحسب صحيفة "الإندبندنت"، قالت إيفانكا فى تصريحات لشبكة ABC "كل رسائلى مخزنة ومحفوظة ولا يوجد إلغاء لأى منها، لا يوجد شئ أخفيه".

وقالت إيفانكا "لا يوجد قيود تمنع استخدامى البريد الخاص"، وأضافت "فى الواقع تلقينا تعليمات تقول بإنه إذا تلقينا رسالة تخص العمل الحكومى على البريد الخاص فأن علينا فقط إرسالها للبريد الحكومى حتى يتم حفظها".

فيما قالت الصحيفة، إن التعليمات فى البيت الأبيض قد لا تمنع استخدام البريد الخاص لكن هذا الأمر ينظر له البعض باعتباره خرقا محتملا لقوانين حفظ الاتصالات الرئاسية.

يأتى ذلك بعدما انتقد معارضو ترامب تصرفات ابنته والتى تعمل كمستشارة خاصة فى البيت الأبيض، وقالوا إن موقفها لا يشبه موقف وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلارى كلينتون والتى استخدمت بريدها الخاص بدلا من بريد وزارة الخارجية الرسمى.

لكن البيت الأبيض دافع عن إيفانكا بالقول، إن كلينتون كانت تملك سيرفر "خادم" خاص بها داخل قبو منزلها ولجأت لخبير كومبيوتر من أجل مسح آلاف الرسائل منه.

فى حين أن إيفانكا أرسلت نحو 100 رسالة من بريدها الخاص فى 2017، وقامت بتسليمها كلها من أجل حفظها فى أرشيف كنوع من الحفاظ على الوثائق للتاريخ.