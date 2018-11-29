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إقبال على معرض التراث المصرى.. والعارضون: آلية لتسويق منتجات الحرف اليدوية

الخميس، 29 نوفمبر 2018 01:36 م
إقبال على معرض التراث المصرى.. والعارضون: آلية لتسويق منتجات الحرف اليدوية الدكتور محمد معيط وزير المالية
كتب - أحمد يعقوب
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شهد المعرض التاسع للتراث المصرى والحرف اليدوية بوزارة المالية، والذى أقيم تحت رعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية، وبالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة، رواجا كبيرا واقبالا من العاملين بأبراج وزارة المالية على كافة المنتجات المعروضة.
 
وفى جولة مع العارضين فى ختام فعاليات المعرض اليوم "الخميس"، أكد على عبد الحليم مدير وحدة النسيج اليدوى بأخميم والمتخصص فى صناعات النسيج اليدوى، مثل الكليم والسجاد أن هذا المعرض يمثل فرصة لتعريف المجتمع بالمنتجات الحرفية، مشيرا إلى أن هناك إقبالا من المواطنين على شراء منتجات أخميم.
 
 
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وأشاد عبد الحليم، بالمعرض عن باقى المعارض الخارجية، نتيجة توفير أماكن الاقامة وحسن التنظيم وتوفير أماكن البيع دون مقابل، وأن هذه هى المشاركة التاسعة له فى المعرض، متمنيا إقامة هذا المعرض فى باقى الوزارات والجهات.
 
 
وفى إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2018 عاما خاصا بذوى الاحتياجات الخاصة تكليلا لجهود الدولة فى دمج وتمكين أبنائها الأعزاء من ذوى الاحتياجات الخاصة، بهدف دعمهم وإتاحة المزيد من الفرص لهم والقيام بدور فاعل لهم فى المجتمع، شاركت فاطمة محمد على من ذوى الاحتياجات الخاصة بالمعرض هذا العام للمرة الاولى لها وتقوم بتقديم مشغولات يدوية من التريكو والكروشية وان لديها مشروعها الخاص مع 5 فتيات تقوم بادارتهم وتعليمهم هذه الحرفة وانها تلقت دعوة من وحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالية للاشتراك بهذا المعرض خلال فترة إقامته.
 
 
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كما أشار أحمد محمد السيد من الفيوم، إلى انه يشارك للمرة الأولى فى هذا المعرض بمنتجات ومشغولات يدوية من الخوص والفخار، وأن المعرض فرصة جيدة لبيع منتجاته وتحقيق مصدر دخل خاص به مضيفا أن هناك إقبال كثيف من العاملين على المنتجات الخوص نتيجة تواجد منتج جديد بالمعرض وأنه تلقى دعوة من وحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالية للاشتراك بهذا المعرض خلال فترة اقامته، وأنه سوف يشارك فى المعارض القادمة.
 
 
وقال كريم خلف وعصام ياسين من القاهرة ويمتلكان محل خاص بهم انه يشارك للمرة الأولى فى هذا المعرض بمنتجات الخيامية التى تتميز بالطابع المصرى الاصيل ومنتجاته يدوية دون ادخال الماكينات بها وان هناك اقبال على هذه المنتجات حيث يتم عرضها للمرة الاولى بالمعرض مضيفا أن المعرض قام بفتح سوق له ويقوم بتصدير المنتجات الخيامية الى الدول الخارجية وأن المرة القادمة سوف تكون افضل نتيجة معرفة ذوق العاملين والأسعار.
 
 
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من جانبه أشار محمد يوسف من القاهرة إلى أنه يشارك للمرة الاولى فى هذا المعرض بمنتجات يدوية من الفوسيفساء والزجاج ولديه ورش خاصة به بشرم الشيخ والغردقة ومرسى علم ومن يعملون مع هم اخوته واقاربه و شارك فى معرض سابق فى ارض المعارض.
 
 
أما ليلى دهب عضو جمعية تكنولوجيا المعلومات باسوان وهي مدربة اعمال التريكو اليدوية للمرأة المعيلة والفتيات حديثي السن فقالت إنها تشارك دائما في هذه المعارض وهي فرصة جيدة لتسويق منتجاتها من مشغولات التريكو والكروشيه والعطارة ، مؤكدة أن هناك اقبال كبير من العاملين بوزارة المالية والجهات التابعة لها.
 
 
ومن جانبه أشار محمد الخولى من الاسكندرية الذى يحرص على المشاركة المستمرة، مؤكدا إنها المرة السادسة الذى يشارك فى هذا المعرض الذى يعد نافذة لتسويق المنتجات الجديدة من الجلود الطبيعية المصنوعة يدويا وأن 90% من منتجاته يقوم بتصديرها من خلال إحدى الجمعيات المصدرة وتصل منتجاته إلى ألمانيا وهولندا وكذلك لبعض الدول العربية.
 
 
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وأضاف أن حركة البيع جيدة إلى حد ما، ولكن المرات السابقة أفضل نتيجة الحالة الاقتصادية للجميع وأن العارضون، أضافو منتجات جديدة لهم وافكار أخرى تشجع على جذب المشترى.
 
 
وفى هذا السياق تقول فاطمة سيف النصر من الاسكندرية انها تشارك للمرة السابعة فى المعرض بمنتجات قطنية وتطريز يدوى مثل المفارش و الملابس مشيدة بحركة البيع والاقبال على شراء المنتجات الخاصة بها نتيجة جودتها حيث تقوم بتطوير المنتجات فى كل مرة لتشارك بها فى المعرض وان المشكلة تنحصر فى تسويق المنتجات الخاصة بها لذلك تعتمد فى التسويق على هذا المعرض ومثله من المعارض الأخرى.
 
 
وقال السيد محمد على من اسوان وعضو بجمعية الجيل المتحد ان هذا المعرض له اهمية حيث يأتى الى الموظفين فى مكان عملهم وبالتالى تكون فرص التسويق كبيرة وتتمثل منتجاته فى منتجات ومستحضرات تجميل وعطور من مواد واعشاب طبيعية وان هناك اقبال كثيف من العاملين على شراء هذه المنتجات الطبيعية ويشيد بجهود وزارة المالية على حسن الاستضافة وتوفير المكان لبيع المنتجات.
 
 
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وجدير بالذكر أن هذا المعرض يعد ضمن سلسلة من المعارض يتم تنظيمها باستمرار وشكل دورى بمقار الوزارات والهيئات العامة ايمانا من الدولة المصرية والحكومة بضرورة تشجيع المصنوعات المصرية الصغيرة و متوسطة الصغر وايجاد منافذ لترويج منتجات أهالي المدن و المناطق الحدودية خاصة المنتجات التراثية والحرف اليدوية.
 
 
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