إصابة 8 أشخاص فى مشاجرة بسبب الخلاف على قطعة أرض بالفيوم

الفيوم – رباب الجالي

أصيب 8 مواطنين، بينهم 3 أشقاء في مشاجرة بالشوم والعصي بين أفراد عائلتين بمركز إطسا، للخلاف على ملكية قطعة أرض مساحتها 38 قيراط أملاك دولة، بالظهير الصحراوي لزمام قرية قلمشاة.

وكان اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة إطسا، بورود بلاغ من مستشفى مكة التخصصي، بوصول كلا من "محمود.م" (30 سنة)، مصاب بجروح قطعية بالرقبة والصدر وفروة الرأس واشتباه قطع بالوريد أسفل الترقوة، وشقيقه "جمعة.م" (31 سنة- سائق)، مصاب بشروخ بالجمجمة واشتباه نزيف بالمخ وأسفل الجفنين، وشقيقهما "كارم.م" (47 سنة -عامل) مصاب بكسر بأصبع الإبهام باليد اليمنى واشتباه كسر باليد اليسرى، وابن شقيقهم "محمد.ع.م" (32 سنة - عامل) مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس واشتباه نزيف بالمخ واشتباه كسر بالجمجمة وكسر باليد اليسرى.

وتبين أن المصابين جميعا من عزبة سكران بمنشأة ربيع بدائرة المركز وأن إصابتهم إدعاء ضرب من آخرين، وانتقلت مباحث المركز إلى المستشفى، وبسؤالهم اتهموا كلا من "أيمن.ر" (31 سنة-فلاح)، وشقيقه "سامح" (27 سنة-عامل)، مصاب بكسر بالذراع الأيمن، و"ناصر.ع.ح" (44 سنة-عامل)، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وشقيقه "محمد" (49 سنة- فلاح) مصاب بكدمة بالرأس، و"وائل.ج" (31 سنة-عامل)، مصاب بكسر بالذراع الأيمن، وجميعهم يقيمون بقرية دفنو بالمركز، وضبط بحوزتهم 5 عصي شوم، و"محمد.ع" (59 سنة-تاجر أخشاب) ومقيم بشارع بورسعيد، بدائرة قسم أول الفيوم، بالتعدي عليهم بالضرب وإحدث إصابتهم بعصي الشوم، لوجود خلافات بين الطرفين على ملكية قطعة أرض مساحتها 38 قيراط "أملاك دولة" بالظهير الصحراوي لقرية قلمشاة.

وتم ضبط طرفي المشاجرة، وتبادلا الاتهامات لنفس السبب، وتم تعيين حراسة أمنية على المصابين والمنطقة محل النزاع، وحرر محضر بالواقعة، رقم 24184 لسنة 2018م جنح مركز شرطة إطسا، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.