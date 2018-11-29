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إصابة ربة منزل بالتسمم لتناولها طيور مسممة فى المنوفية

الخميس، 29 نوفمبر 2018 02:39 ص
إصابة ربة منزل بالتسمم لتناولها طيور مسممة فى المنوفية سم فئران - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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أصيبت ربة منزل بحالة تسمم إثر تناولها طيور مسمومة بسم فئران بدائرة مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية.

 

تلقى اللواء سمير أبو زامل، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد باستقبال مستشفى بركة السبع المركز "أ.د.ع" 40 سنة، ربة منزل مقيمة بقرية جنزور التابعة للمركز، وذلك إثر إصابتها بحالة تسمم وتم تحويلها إلى مستشفى شبين الكوم، قسم السموم.

 

وبالانتقال الفورى والفحص وسؤالها أفادت بأنها وضعت سم الفئران وفوجئت بالطيور خاصتها قامت بالأكل منها، فقامت بذبح بعض الطيور والأكل منهاـ وهو ما أحدث إصابتها بحالة تسمم، ونفت الشبهه الجنائية.


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