إزالة 4546 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بالمنيا و479 حالة بأسيوط

أسيوط ضحا صالح

قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية وقوات الأمن أزالت خلال الفترة من 26-28 نوفمبر لحملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية الخاصة 4546 حالة تعدى على مساحة 171 فدانا وذلك تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية بتنظيم حملات مكبرة لإزالة كافة التعديات على الأراضى الزراعية الخاصة فى الفترة من 26 نوفمبر وحتى 5 ديسمبر القادم .

أوضح التقرير الذى أعده مركز معلومات التنمية المحلية على المحافظ ان الحملات أسفرت عن إزالة 3466 حالة ازالات بسيطة على مساحة 109 فدانا وكذلك 1019 حالة لازالات متوسطة على مساحة 40 فدانا، كما ازالت 61 حالة ازالة جسيمة على مساحة 56 قيراطا بمراكز المحافظة التسعة.

وتواصل الوحدات المحلية جهودها فى حملات ازالة التعديات البسيطة و المتوسطة وكذلك التعديات الجسيمة .

وكان المحافظ قد وجه بتسخير كافة إمكانيات المحافظة للمشاركة فى حملات الإزالة المكبرة وتنفيذ قرارات الإزالة والتصدى لحالات التعدى على الأراضى الزراعية للحد من تلك الظاهرة التى تُهدّد الاقتصاد الزراعي، سواء بالبناء أو التشوين أو التجريف، مشدداً على التعامل الفورى والحاسم مع أى حالة تعد وإزالتها فى المهد وذلك بالتنسيق مع قوات الأمن والأجهزة المعنية، وتنفيذ القانون بكل حزم ومنع ظهور أى مبانى عشوائية .

كما واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط حملاتها المكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة التي لم يتقدم واضعو اليد بطلبات تقنين لها وأسفرت الحملات عن تنفيذ 479 قرار إزالة بمساحة 28 فدان و8 قراريط و18 سهم بمختلف قرى ومراكز المحافظة وذلك ضمن خطة الدولة لإزالة كافة التعديات ومخالفات البناء والمضي قدمًا في منظومة تقنين وضع اليد.

وقال اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط إن حملات المرحلة الأولى "التعديات البسيطة " بدأت بمختلف قرى ومراكز ديروط والقوصية والغنايم وأبنوب ومنفلوط والفتح وأسيوط وأبوتيج بإشراف نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية ورؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع مديرية الأمن لتنفيذ تلك القرارات والتي تضمنت في مرحلتها الأولى إزالة الأسوار والتشوينات والجراجات وأعمال البناء البسيطة للحفاظ على الرقعة الزراعية وعلى أراضي أملاك الدولة لتخصيصها للنفع العام.

وأشار المحافظ – في بيان له اليوم – إلى إنه تم تكليف رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع مديرية الزراعة والري بالبدء في إجراءات إزالة كافة التعديات وفقًا للخطة التي تم وضعها بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والجهات الأمنية لتنفيذ توجيهات الدولة لإزالة كافة المخالفات وتنفيذ قرارات الإزالة وفي مركز ديروط أشرف العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة ديروط على تنفيذ 65 حالة إزالة لتعديات على أراضي زراعية بمركز ديروط بمساحة 120 قيراط و3 حالات إزالة التعديات على أراضي أملاك دولة بمساحة 300 متر بقرى المركز.