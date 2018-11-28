video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 05:56 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

4.1 مليون طن نخالة مستخرجة من عمليات طحن الدقيق خلال 9 أشهر

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 05:00 ص
4.1 مليون طن نخالة مستخرجة من عمليات طحن الدقيق خلال 9 أشهر دقيق
كتب محمود الضبع
إضافة تعليق

كشف تقرير أسواق فاينانشيال المتخصص فى رصد حركة أسعار السلع وخاماتها بالأسواق والبورصات السلعية عن بلوغ كمية النخالة التى تم استخراجها خلال التسع أشهر الأولى من عام 2018 أربعة ملايين و127 ألف طن نخالة.

وأشار التقرير أن الربع الثالث من عام 2018 شهد نشاطا واسعا فى قطاع طحن القمح، مما أنعش القطاع الخاص الذى كان يعانى من تعطل النشاط وبعضه كان مهددا بالغلق بعد ارتفاع عدد المطاحن وبلغ إجمالى ما تم استخراجه من دقيق ما يقرب من 6.800 مليون طن.

وترجع هذه الزيادة إلى فتح باب التصدير لدول الجوار مثل ليبيا واليمن.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. التحقيق مع تاجر لاتهامه بتهريب الدقيق المدعم للسوق السوداء فى الوراق

"الداخلية": ضبط 29 قضية مواد بترولية و191 قضية تهريب دقيق مدعم

دقيق

نخالة

طحن

مطاحن

اسعار

اقتصاد

قمح




لا تفوتك
صور.. "اليوم السابع" تتسلم 3 جوائز فى مسابقة مصطفى وعلى أمين الصحفية

صور.. "اليوم السابع" تتسلم 3 جوائز فى مسابقة مصطفى وعلى أمين الصحفية

11 نصيحة من مركز الأزهر العالمى لحماية المجتمع من خطر لعبة pubg

11 نصيحة من مركز الأزهر العالمى لحماية المجتمع من خطر لعبة pubg

مصر والسعودية.. تحديات مشتركة ومصير واحد.."القاهرة ـ الرياض" تحالف "ضد مؤامرات" استهداف المنطقة العربية.. مواجهة داعش والتصدى لتمويل قطر للإرهاب ودعم الشرعية فى اليمن أبرز معارك البلدين لنشر الاستقرار

مصر والسعودية.. تحديات مشتركة ومصير واحد.."القاهرة ـ الرياض" تحالف "ضد مؤامرات" استهداف المنطقة العربية.. مواجهة داعش والتصدى لتمويل قطر للإرهاب ودعم الشرعية فى اليمن أبرز معارك البلدين لنشر الاستقرار

الكرة الحمراء تصرخ.. الغضب يجتاح جماهير الأهلي عقب الهزيمة من المقاولون العرب فى الدوري.. الجماهير فى حالة ذهول وتُحمّل مجلس الخطيب مسئولية الإنهيار المحلى وضياع لقب أفريقيا والخروبج العربى

الكرة الحمراء تصرخ.. الغضب يجتاح جماهير الأهلي عقب الهزيمة من المقاولون العرب فى الدوري.. الجماهير فى حالة ذهول وتُحمّل مجلس الخطيب مسئولية الإنهيار المحلى وضياع لقب أفريقيا والخروبج العربى

تحديث جديد لخرائط جوجل يوفر دعم "الهاشتاج"

تحديث جديد لخرائط جوجل يوفر دعم "الهاشتاج"

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ليفربول فى دورى أبطال أوروبا

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ليفربول فى دورى أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة