video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 12:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

يوم الشهيد فى الإمارات.. مظاهرة حب على "تويتر" لتضحيات أبناء الشيخ زايد

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 11:43 ص
يوم الشهيد فى الإمارات.. مظاهرة حب على "تويتر" لتضحيات أبناء الشيخ زايد محمد بن راشد ومحمد بن زايد
كتب محمد عبد العظيم
إضافة تعليق

تحتفل دولة الإمارات يوم الجمعة المقبل بيوم الشهيد، حيث تحتفل به يوم 30 نوفمبر من كل عام، وفى هذا الإطار تصدر هاشتاج "يوم الشهيد 2018"، الأكثر تداولا فى الإمارات، وسط تأكيد على الاحتفاء بهذه المناسبة العظيمة.

ونشرت صفحة "فرسان الإمارات"، العديد من تصريحات قادة الدولة للتأكيد على عظمة هذه المناسبة، حيث قال الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة، ورئيس الوزراء وحاكم بدى: "يا أبناء وبنات الإمارات، ونحن نتذكر شهداءنا بكل الإجلال والإكبار والتقدير، نزداد تمسكاً بالحياة الحرة الكريمة لوطننا وشعبنا كما أرادها اتحادنا، وكما بذل شهداؤنا أرواحهم من أجل صونها وتعزيز مقومات استمرارها".

1

 
7
 
2
 

وفيما حرص المتابعون على الدعاء للشهداء، والتأكيد على حجم التضحيات الكبيرة التى قدموها لرفعة بلادهم.

3
 

 

4
 

 

5
 

 

6
 
8
 

يذكر أن يوم الشهيد فى الإمارات، هو مناسبة تحتفل فيها بتاريخ 30 نوفمبر من كل عام بشهدائها الذين استشهدو أثناء أداء مهامهم الوطنية داخل الدولة أو خارجها ولا يقتصر شهداء الإمارات فقط على الذين استشهدوا ضمن القوات المسلحة، بل تشمل جميع الأشخاص الذين ضحوا بأرواحهم في جميع المجالات سواءً العسكرية ضمن القوات المسلحة ووزارة الداخلية أو الدبلوماسية أو مجندي الخدمة الوطنية، وتم الإعلان عن يوم الشهيد عام 2015 ضمن مرسوم أصدره رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ويعد هذا اليوم عطلة رسمية لكافة الدوائر الحكومية والخاصة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بن زايد وبن راشد يشهدان إطلاق 7 استراتيجيات وطنية فى مئوية الإمارات 2071

محمد بن راشد ومحمد بن زايد يشهدان انطلاق الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات

اليوم الوطنى الـ47 للإمارات.. حاكم عجمان يشارك فى احتفالية خاصة.. صور

يوم الشهيد

يوم الشهيد فى الامارات

اليوم السابع بلس

اخبار الامارات




لا تفوتك
صور.. "اليوم السابع" تتسلم 3 جوائز فى مسابقة مصطفى وعلى أمين الصحفية

صور.. "اليوم السابع" تتسلم 3 جوائز فى مسابقة مصطفى وعلى أمين الصحفية

11 نصيحة من مركز الأزهر العالمى لحماية المجتمع من خطر لعبة pubg

11 نصيحة من مركز الأزهر العالمى لحماية المجتمع من خطر لعبة pubg

مصر والسعودية.. تحديات مشتركة ومصير واحد.."القاهرة ـ الرياض" تحالف "ضد مؤامرات" استهداف المنطقة العربية.. مواجهة داعش والتصدى لتمويل قطر للإرهاب ودعم الشرعية فى اليمن أبرز معارك البلدين لنشر الاستقرار

مصر والسعودية.. تحديات مشتركة ومصير واحد.."القاهرة ـ الرياض" تحالف "ضد مؤامرات" استهداف المنطقة العربية.. مواجهة داعش والتصدى لتمويل قطر للإرهاب ودعم الشرعية فى اليمن أبرز معارك البلدين لنشر الاستقرار

الكرة الحمراء تصرخ.. الغضب يجتاح جماهير الأهلي عقب الهزيمة من المقاولون العرب فى الدوري.. الجماهير فى حالة ذهول وتُحمّل مجلس الخطيب مسئولية الإنهيار المحلى وضياع لقب أفريقيا والخروبج العربى

الكرة الحمراء تصرخ.. الغضب يجتاح جماهير الأهلي عقب الهزيمة من المقاولون العرب فى الدوري.. الجماهير فى حالة ذهول وتُحمّل مجلس الخطيب مسئولية الإنهيار المحلى وضياع لقب أفريقيا والخروبج العربى

تحديث جديد لخرائط جوجل يوفر دعم "الهاشتاج"

تحديث جديد لخرائط جوجل يوفر دعم "الهاشتاج"

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ليفربول فى دورى أبطال أوروبا

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ليفربول فى دورى أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة