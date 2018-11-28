ولى أمر تلميذ يشهر سلاحه داخل مدرسة بالدقهلية بسبب مشاجرة بين نجله وزميله

حرر مدير مدرسة المنزلة للتعليم الأساسى، بمحافظة الدقهلية محضرا ضد ولى أمر، أشهر سلاحه داخل المدرسة، تهديدا للطلاب بسبب مشاجرة بين نجله وزميل له بالفصل.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء محمد شرباس مدير المباحث، بورود بلاغ من مدير مدرسة المنزلة الابتدائية، بإقتحام السيد. ح ولي أمر تلميذ بالصف الأول الابتدائى بمدرسة المنزلة للتعليم الأساسي، المدرسة وأشهار سلاحه، وتهديد الموجودين، بسبب مشاجرة بين نجله وبين زميل له داخل المدرسة أمس.

وأشار مدير المدرسة فى البلاغ، انه أصاب الطلاب والمدرسين بحالة من الهلع والخوف، وأكد المدير فى أقواله إلى أن ولي الأمر هدد بحمل نحله للسلاح أثناء الذهاب للمدرسة للدفاع عن نفسه. انتقل قيادات مديرية التربية والتعليم إلى المدرسة، للتحقيق فى الواقعة.

ومن جانبه، أكد على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية أنه أحال الواقعة برمتها للتحقيق، ومعرفة المقصر، فى وصول ولى الأمر إلى داخل المدرسة.