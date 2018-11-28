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وزير الطيران: 33 طائرة تدخل الخدمة بأسطول مصر للطيران.. وخسائر الشركة توقفت

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 04:50 م
وزير الطيران: 33 طائرة تدخل الخدمة بأسطول مصر للطيران.. وخسائر الشركة توقفت وزير الطيران المدني
كتب احمد مصطفي - رحاب نبيل
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أستعرض الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى،  الحلول العاجلة التى تم اتخاذها فى شركة مصر للطيران خلال الفترة الماضية لتقليص الخسائر،  والتى تمثلت فى تحديث أسطول الشركة، وقال ينضم لأسطول مصر للطيران 33 طائرة كالتالى (6) طائرات من طراز بوينج دريملاينر B787-9، و(12) طائرة من طراز إيرباص A220/200، و(15) طائرة من الإيرباص A320neo .. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عُقد مع أعضاء لجنة السياحة والطيران برئاسة النائب عمرو صدقى بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة .

 

وأضاف الوزير سيتم تحويل بعض الطرازات إلى طائرات شحن جوى،  وتكهين بعض الطرازات القديمة بالإضافة إلى دراسة دمج الشركات التابعة لمصر للطيران ذات الأنشطة المتماثلة لترشيد النفقات وتعظيم العائد الاقتصادى، والاستخدام الأمثل للعمالة مع الحفاظ على عدم المساس بحقوق العاملين فضلاً عن دراسة تقليل مكاتب مصر للطيران بالخارج .

 

 

 


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الفريق يونس المصري

مصر للطيران

لجنة السياحة والطيران




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