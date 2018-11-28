نيكى يصعد لليوم الرابع بدعم شراء أسهم شركات كبيرة

طوكيو (رويترز)

صعد المؤشر نيكى اليابانى اليوم الأربعاء، للجلسة الرابعة على التوالى، بدعم من شراء أسهم شركات كبيرة مثل فاست ريتيلينج، وهو ما عوض أثر تراجع أسهم شركات الطيران.

وارتفع المؤشر نيكى القياسى واحدا بالمئة ليغلق عند 22177.02 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ 12 نوفمبر.

وقفز سهم داينيبون سوميتومو فارما 18% إلى مستوى لم يشهده منذ عام 1990، مضيفا 19 نقطة للمؤشر نيكى، بعدما أعلنت شركة صناعة الأدوية عن حل جميع المنازعات المندرجة ضمن دعوى قضائية بشأن انتهاك براءة اختراع تتعلق بعقارها لاتودا المعالج للاكتئاب.

وقفز سهم لاين كورب المشغلة لتطبيقات التراسل الفورى 2.7%، بعدما صعد 13% أمس الثلاثاء، بفعل أنباء ذكرت أنها ستؤسس بنكا مع مجموعة ميزوهو المالية وستقيم شراكة مع تنسنت هولدنجز الصينية لتقديم خدمات دفع عبر الهاتف المحمول.

وتعززت المعنويات وسط آمال بشأن إمكانية خفض التصعيد فى نزاع تجارى بين الصين والولايات المتحدة.

وارتفع سهم فاست ريتيلينج ذا الثقل على المؤشر 3.6 % وأضاف 77 نقطة للمؤشر نيكى.

وعلى النقيض من هذا الأداء القوى، هوت أسهم شركات الطيران بعد ارتفاع أسعار النفط بأكثر من واحد% قبيل اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) فى الأسبوع المقبل، المتوقع أن يقرر فيه المنتجون خفض الإنتاج لمواجهة تخمة تظهر في المعروض بالسوق.

وانخفض سهم الخطوط الجوية اليابانية (جابان إيرلاينز) 2.7 % بينما نزل سهم إيه.إن.إيه هولدنجز 1.2 %.

وأسعار الوقود من التكاليف الأساسية لشركات الطيران. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.6 % إلى 1653.66 نقطة.