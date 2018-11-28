video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 12:07 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

نيكى يصعد لليوم الرابع بدعم شراء أسهم شركات كبيرة

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 10:43 ص
نيكى يصعد لليوم الرابع بدعم شراء أسهم شركات كبيرة مؤشر نيكى - أرشيفية
طوكيو (رويترز)
إضافة تعليق

صعد المؤشر نيكى اليابانى اليوم الأربعاء، للجلسة الرابعة على التوالى، بدعم من شراء أسهم شركات كبيرة مثل فاست ريتيلينج، وهو ما عوض أثر تراجع أسهم شركات الطيران.

وارتفع المؤشر نيكى القياسى واحدا بالمئة ليغلق عند 22177.02 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ 12 نوفمبر.

وقفز سهم داينيبون سوميتومو فارما 18% إلى مستوى لم يشهده منذ عام 1990، مضيفا 19 نقطة للمؤشر نيكى، بعدما أعلنت شركة صناعة الأدوية عن حل جميع المنازعات المندرجة ضمن دعوى قضائية بشأن انتهاك براءة اختراع تتعلق بعقارها لاتودا المعالج للاكتئاب.

وقفز سهم لاين كورب المشغلة لتطبيقات التراسل الفورى 2.7%، بعدما صعد 13% أمس الثلاثاء، بفعل أنباء ذكرت أنها ستؤسس بنكا مع مجموعة ميزوهو المالية وستقيم شراكة مع تنسنت هولدنجز الصينية لتقديم خدمات دفع عبر الهاتف المحمول.

وتعززت المعنويات وسط آمال بشأن إمكانية خفض التصعيد فى نزاع تجارى بين الصين والولايات المتحدة.

وارتفع سهم فاست ريتيلينج ذا الثقل على المؤشر 3.6 % وأضاف 77 نقطة للمؤشر نيكى.

وعلى النقيض من هذا الأداء القوى، هوت أسهم شركات الطيران بعد ارتفاع أسعار النفط بأكثر من واحد% قبيل اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) فى الأسبوع المقبل، المتوقع أن يقرر فيه المنتجون خفض الإنتاج لمواجهة تخمة تظهر في المعروض بالسوق.

وانخفض سهم الخطوط الجوية اليابانية (جابان إيرلاينز) 2.7 % بينما نزل سهم إيه.إن.إيه هولدنجز 1.2 %.

وأسعار الوقود من التكاليف الأساسية لشركات الطيران. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.6 % إلى 1653.66 نقطة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نيكى يغلق منخفضا عند أقل مستوى فى 3 أسابيع

نيكى يرتفع بفضل الأسهم المرتبطة بالرقائق وتعافي سوفت بنك

نيكى يتراجع جراء بيع فى البنوك وموردى أبل

صعود نيكى

البورصات العالمية

ارتفاع مؤشر نيكى




لا تفوتك
صور.. "اليوم السابع" تتسلم 3 جوائز فى مسابقة مصطفى وعلى أمين الصحفية

صور.. "اليوم السابع" تتسلم 3 جوائز فى مسابقة مصطفى وعلى أمين الصحفية

11 نصيحة من مركز الأزهر العالمى لحماية المجتمع من خطر لعبة pubg

11 نصيحة من مركز الأزهر العالمى لحماية المجتمع من خطر لعبة pubg

مصر والسعودية.. تحديات مشتركة ومصير واحد.."القاهرة ـ الرياض" تحالف "ضد مؤامرات" استهداف المنطقة العربية.. مواجهة داعش والتصدى لتمويل قطر للإرهاب ودعم الشرعية فى اليمن أبرز معارك البلدين لنشر الاستقرار

مصر والسعودية.. تحديات مشتركة ومصير واحد.."القاهرة ـ الرياض" تحالف "ضد مؤامرات" استهداف المنطقة العربية.. مواجهة داعش والتصدى لتمويل قطر للإرهاب ودعم الشرعية فى اليمن أبرز معارك البلدين لنشر الاستقرار

الكرة الحمراء تصرخ.. الغضب يجتاح جماهير الأهلي عقب الهزيمة من المقاولون العرب فى الدوري.. الجماهير فى حالة ذهول وتُحمّل مجلس الخطيب مسئولية الإنهيار المحلى وضياع لقب أفريقيا والخروبج العربى

الكرة الحمراء تصرخ.. الغضب يجتاح جماهير الأهلي عقب الهزيمة من المقاولون العرب فى الدوري.. الجماهير فى حالة ذهول وتُحمّل مجلس الخطيب مسئولية الإنهيار المحلى وضياع لقب أفريقيا والخروبج العربى

تحديث جديد لخرائط جوجل يوفر دعم "الهاشتاج"

تحديث جديد لخرائط جوجل يوفر دعم "الهاشتاج"

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ليفربول فى دورى أبطال أوروبا

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ليفربول فى دورى أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة