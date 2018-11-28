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نيابة حلوان تتحرى عن ربة منزل لجمعها بين زوجين

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 09:01 م
نيابة حلوان تتحرى عن ربة منزل لجمعها بين زوجين متهمة - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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تباشر نيابة حلوان الجزئية، تحقيقاتها، فى اتهام زوج لزوجته بالجمع بينه وبين زوج آخر عرفيا، وهروبها بعد اكتشافه جريمتها، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

كان بلاغ ورد للعميد بدوى هاشم، مأمور قسم شرطة حلوان، من "خ.م"، 35 سنة، عامل، ومقيم بدائرة القسم، يتهم طليقته "و.ح" 29 سنة، باكتشافه زواجها عرفيًا من صديق لها، أثناء وجودها على ذمته خلال زواجه منها رسميًا.

وتبين من التحريات الأولية، أن المتهمة تزوجت قبل 5 سنوات، وخلال تلك الفترة تعرفت على رجل آخر وتزوجته عرفيا، لمدة 6 أشهر، وطلبت بعد ذلك الطلاق من زوجها الأول وتزوجت رسميا من الثانى، بعد أن حملت طفلا.

 

تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التى تباشر التحقيقات، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمة.


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