نيابة الإسكندرية تستمع لأقوال أم ضحية التنمر بعد ظهور تسجيلات للضحية

استمعت نيابة كرموز بالإسكندرية لأقوال والدة الطالبة ايمان صالح ضحية التنمر فى معهد الصحة بمستشفى جمال عبد الناصر للمرة الثانية بعد ظهور تسجيلات للضحية تؤكد تعرضها للتنمر من قبل مشرفات المعهد.

كما قامت النيابة بالتأكد من التسجيل الصوتى الذى أرففته أسرة الضحية بالمحضر بأنها رسالة صوتية عبر الواتس اب لصديقتها بالمعهد.

وكانت قد شهدت مساكن غيط العنب بالإسكندرية حادث انتحار طالبة من شرفة شقتها وتوفيت فى الحال، وتم تحرير محضر بالواقعة وتحويله للنيابة التى استمعت لأقوال آلام.