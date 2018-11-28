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نائب رئيس جامعة أسيوط يفتتح المعرض الفنى "خسوف" بكلية التربية النوعية

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 02:10 م
نائب رئيس جامعة أسيوط يفتتح المعرض الفنى "خسوف" بكلية التربية النوعية جانب من الافتتاح
أسيوط - محمود عجمى
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افتتح الدكتور شحاتة غريب شلقامى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب معرضاً فنياً بعنوان "خسوف" للدكتورة إيناس الفاحى مدرسة التصوير بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية والمنعقد تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، وذلك بحضور الدكتور وجدي رفعت عميد الكلية والدكتور محمد ثابت عميد كلية الفنون الجميلة والدكتور محمد حسين موسى المنسق المساعد لشئون الجامعات العربية والمقدم وليد حسانين مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة ولفيف من وكلاء الكلية وحشد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بالجامعة.

واستمع نائب رئيس جامعة أسيوط لشرح من الدكتورة إيناس الضاحى والذي تناول شرح أساطير خسوف القمر فى الثقافات الشعبية القديمة عن طريق اللوحات الفنية ورؤية كل ثقافة لظاهرة خسوف القمر وتفسيرها لها على نحو مختلف وأشاد نائب رئيس الجامعة بمستوى المعرض الفنى وفكرته والتي لم تقتصر على تقديم لوحات فنية ولكنها حملت بعد ثقافي ومعرفي للتعريف برؤية الثقافات الشعبية للظاهرة الكونية لخسوف القمر، مقترحاً تنظيم ندوة ثقافية للطلاب لعرض الأعمال الفنية وشرح البعد الثقافى للظاهرة عند مختلف الثقافات.

 

 

 


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