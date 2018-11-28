منظمات المجتمع المدنى بالفيوم تشارك فى معرض منتجات مصنوعة من المخلفات

كتب آية دعبس

شاركت عدد من منظمات المجتمع المدنى بنطاق محميتى وادى الجمال وقارون بالمعرض المقام على هامش مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي بمدينة شرم الشيخ، حيث تم عرض منتجاتهم المحلية لتعريف الجمهور بتلك المنتجات ولإبراز مجهوداتهم فى صون الطبيعة.

ووفقا لبيان وزارة البيئة قامت جمعية الخزافين بقرية تونس محافظة الفيوم بعرض أوانى خزفيه تصنع من الطين الأسوانى وتستخدم كأوانى صديقة للبيئة بهدف الحد من استخدام البلاستيك و الألومنيوم الضار بالصحة، كما شاركت الجمعية فى جلسة نقاشية نظمها المشروع المصرى الإيطالى ومحمية قارون لدعم مؤسسات المجتمع المدنى للاهتمام بالسكان الأصليين بنطاق محمية قارون، حيث تم إلقاء كلمة عن دور المشاركه المجتمعية فى النهوض بالمجتمعات البسيطه المحدودة الدخل مما نال إعجاب الحضور من جنسيات مختلفة.

كما عرضت جمعية تنمية المجتمع والبيئة والأسرة بالفيوم منتجات من السجاد والقماش، ومنتجات مصنوعة من النخيل ( الخوص السياحى – العرجون)، بالإضافة إلى منتجات من الجلد الطبيعى ( مناظر طبيعية - وشنط ) وتقوم الجمعية بتنفيذ مشروع لتطوير وتسويق الحرف البيئية والتراثية بنطاق منطقة شكشوك بالفيوم بتمويل من مرفق البيئة العالمى برنامج المنح الصغيرة )،حيث يستهدف المشروع تدريب السيدات على المنتجات الحرفية واليدوية والتراثية من أجل حماية هذه المنتجات من الإنقراض والزوال وتوفير فرص عمل للسيدات وتحسين الدخل بعد سوء حالة بحيرة قارون .

كذلك شاركت جمعية تنمية المجتمع قرية أبو غصون بمحمية وادى الجمال بمنتجات من الشنط الجلد و الإكسسوارات و الصوف المصنعة بالنول اليدوى بأيدى السيدات ، وشاركت الجمعية أيضاً بالمؤتمر بندوة عن السكان المحليين ودور المرأة فى ريادة الأعمال وتقديم منتجات تعكس التراث المحلى لمنطقتهم.