مقتل 30 مدنيا و16 من مسلحى طالبان خلال قتال مع قوات الأمن فى اقليم هيلمند

كابول /أ ش أ/

أعلن مسئول أفغانى مقتل 30 مدنيا، على الأقل إلى جانب 16 من مسلحى طالبان خلال معركة مع قوات الأمن الأفغانية فى إقليم هيلمند.

وذكرت شبكة "ايه بى سي" الأمريكية، اليوم الأربعاء - نقلا عن بيان صادر عن مكتب رئيس الإقليم - أنه جارى التحقيق فى ملابسات مقتل المدنيين.

وأوضح البيان أن المسلحين قاموا بتخزين الذخيرة فى المنطقة، ما قد يكون سببا وراء سقوط القتلى من المدنيين، ذلك إلى جانب تواجد سيارة محملة بالمتفجرات، وقد اندلعت بها النيران أثناء القصف.

من جانبه، نفى المتحدث باسم حركة طالبان قارى يوسف أحمدى سقوط قتلى بين صفوف الحركة، واكد أن كافة الضحايا كانوا من المدنيين.