محامى لـ"كل يوم":"الخلع" أسوأ قانون صدر خلال 18 عاما..ومحامية: قلل حالات قتل الأزواج

كتب أيمن رمضان

ناقش الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج "كل يوم"، المذاع عبر فضائية "on e"، مع المحامية مها أبو بكر ، والمحامى بالنقض رأفت يونس، والمحامى عصام عجاج، نتائج قانون الخلع على المجتمع المصرى وما أن كان ساهم فى رفع نسب الطلاق بالمجتمع أم لا.

من جانبه قال المحامى عصام عجاج، إن قانون الخلع يعد أسوأ قوانين صدرت خلال الـ18 عام الماضية، مشدداً على أنه" فاشل هادم للأسرة ورفع حالات الطلاق بالبلاد"، وتابع:" القوانين التى صدرت منذ عام 2000 إلى 2018 ولحقت بقانون الأسرة تعد سيئة السمعة كونها قوانين هدم الأسرة المصرية".

وأضاف "عجاج"، أن الواقع مرير خاصة عندما نعلم أن كافة القضايا التى تنظر أمام المحاكم لعامى "2016-2017" 70% منها قضايا خلع ، وتابع:" الأسباب الاستاذ بيكح أو مش بيستحمى.. الخلع أسوأ قانون صدر خلال العقدين الماضيين "، لافتاً إلى أن هناك قوانين تعطى الأزواج حق التطليق مثل السب والضرب والإيذاء والزواج من أخرى ،والطلاق للغيبة أو حبس الزوج ولعدم الانفاق ،والمرض، والعنة.

وعلقت المحامية مها أبو بكر ، قائلة :"قانون الخلع أنصف المرأة المصرية وقلل من معدل الجريمة تجاه الأزواج"، موضحة أنه قلل حالات قتل الأزواج، وتابعت:"من عام 2000 إلى 2010 حالة قتل واحدة..بينما كنا نسمع بقتل الأزواج وتقطيعهم ووضعهم فى أكياس..بالمناسبة الإخوان كانوا عوزين يعدلوا قانون الخلع وينزلوا بسن الطفولة إلى 9 سنوات فقط ".

ويرى المستشار رأفت يونس، المحامى بالنقض،أنه لا يوجد عيب فى القانون ولكن العيب فى طريقة استخدامه، موضحاً أن سوء تربية الفتيات فى الأسرة منذ الصغر يجعل بعض الزوجات يمارسن ضغوط على أزواجهن بهذا القانون، وهناك أخرى تمارس حقوقها به أيضاً، لافتاً إلى ضرورة رفع وعى المجتمع بضرورة أهمية الحياة الزوجية وأنها مشاركة وليست مغالبة.