محافظ مطروح يفتتح ورشة عمل للتوعية بالمفاهيم الحديثة لقانون التعاقدات

مطروح – حسن مشالى

افتتح اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، ورشة عمل للتوعية بالمفاهيم الحديثة لقانون تنظيم التعاقدات، التى تبرمها الجهات العامة قانون 182 لسنة 2018 ، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية.

وأكد محافظ مطروح، خلال افتتاحه ورشة العمل على ضرورة تطوير قدرات وإمكانيات جميع العاملين بالوحدات الحسابية بمطروح، بما يواكب أسلوب الإدارة المالية الجديد، مع استغلال كافة الخبرات الموجودة بكل الوحدات المالية الحكومية بالمحافظة، مشدداً على أهمية إدراك المسئولية المالية للحفاظ على المال العام، مع إمكانية زيادة عدد الدورات التدريبية للعاملين بالوحدات الحسابية، للعمل على الارتقاء وتطوير الأداء بمنظومة العمل وفقاً للقوانين المالية الجديدة التي تهدف إلى الحفاظ على المال العام.

حضر فعاليات ورشة التوعية بالمفاهيم الحديثة لقانون تنظيم التعاقدات، المهندس تامر سعيد السكرتير العام والمهندس علاء عبد الشكور السكرتير العام المساعد والمحاسب عاطف بشرى مدير المديرية المالية بمطروح وياسر الوكيل مندوب وزارة المالية، وخالد أبوزيد المراقب المالي بمحافظة مطروح ومديري الوحدات الحسابية بجميع القطاعات بمطروح.