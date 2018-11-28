video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 04:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ مطروح يفتتح ورشة عمل للتوعية بالمفاهيم الحديثة لقانون التعاقدات

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 02:47 م
محافظ مطروح يفتتح ورشة عمل للتوعية بالمفاهيم الحديثة لقانون التعاقدات جانب من ورشة العمل
مطروح – حسن مشالى
إضافة تعليق

افتتح اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، ورشة عمل للتوعية بالمفاهيم الحديثة لقانون تنظيم التعاقدات، التى تبرمها الجهات العامة قانون 182 لسنة 2018 ، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية.

وأكد محافظ مطروح، خلال افتتاحه ورشة العمل على ضرورة تطوير قدرات وإمكانيات جميع العاملين بالوحدات الحسابية بمطروح، بما يواكب أسلوب الإدارة المالية الجديد، مع استغلال كافة الخبرات الموجودة بكل الوحدات المالية الحكومية بالمحافظة، مشدداً على أهمية إدراك المسئولية المالية للحفاظ على المال العام، مع إمكانية زيادة عدد الدورات التدريبية  للعاملين بالوحدات الحسابية، للعمل على الارتقاء وتطوير الأداء بمنظومة العمل وفقاً للقوانين المالية الجديدة التي تهدف إلى الحفاظ على المال العام.  

حضر فعاليات ورشة التوعية بالمفاهيم الحديثة لقانون تنظيم التعاقدات، المهندس تامر سعيد السكرتير العام  والمهندس علاء عبد الشكور السكرتير العام المساعد والمحاسب عاطف بشرى مدير المديرية المالية بمطروح وياسر الوكيل مندوب وزارة المالية، وخالد أبوزيد المراقب المالي بمحافظة مطروح  ومديري الوحدات الحسابية بجميع القطاعات بمطروح.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ مطروح يبحث مع مدير جهاز المشروعات الصغيرة توفير مزيد من فرص العمل

محافظة مطروح

مطروح

مرسى مطروح

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
صور.. عاصفة ترابية فى سماء الجيزة والقاهرة.. والأرصاد تحذر المواطنين

صور.. عاصفة ترابية فى سماء الجيزة والقاهرة.. والأرصاد تحذر المواطنين

كيانات الظلام تهدد قطاع السياحة.. صفحات على فيس بوك تعمل بدون تراخيص.. خبراء: تقدم خدمات للسائح دون رقابة.. غرفة الشركات: تسىء لسمعة مصر وتحارب الشركات المرخصة.. وخطة عمل لمواجهة السماسرة.. وتغليظ العقوبة للحبس

كيانات الظلام تهدد قطاع السياحة.. صفحات على فيس بوك تعمل بدون تراخيص.. خبراء: تقدم خدمات للسائح دون رقابة.. غرفة الشركات: تسىء لسمعة مصر وتحارب الشركات المرخصة.. وخطة عمل لمواجهة السماسرة.. وتغليظ العقوبة للحبس

السفير البريطانى بالقاهرة: نتوقع زيارة 450 ألف سائح لمصر فى 2018

السفير البريطانى بالقاهرة: نتوقع زيارة 450 ألف سائح لمصر فى 2018

التشكيل المتوقع لقمة باريس سان جيرمان ضد ليفربول فى دورى أبطال أوروبا

التشكيل المتوقع لقمة باريس سان جيرمان ضد ليفربول فى دورى أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة