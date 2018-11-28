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محافظ جنوب سيناء يتفقد منفذ "تحيا مصر" لبيع السلع بمدينة الطور

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 05:10 م
محافظ جنوب سيناء يتفقد منفذ "تحيا مصر" لبيع السلع بمدينة الطور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، منفذ "تحيا مصر" لبيع جميع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بحي الزهراء التابع لمدينة طور سيناء، لمتابعة مدى توافر جميع أنواع السلع الغذائية به والالتزام بنسبة التخفيضات المقررة.

وأكد المحافظ، أن المحافظة فتحت عددا من المنافذ بهدف القضاء على ارتفاع الأسعار ومنع احتكار التجار، موضحا أنه يزور المنافذ بصفة دورية للتأكد من الخدمات التي تقدم للمواطنين من حيث الأسعار والجودة.

وأشار إلى أن المنفذ يلبي احتياجات كل المواطنين والمستويات، خاصة من اللحوم والخضر والفاكهة.

كما تفقد المحافظ منافذ بيع اللحوم والسلع المخفضة بنسبة لا تقل عن 30% عن مثيلتها في السوق، مطالبا بمراقبة المنافذ للتأكد من استمرار البائعين على نفس السعر.

ورافق المحافظ في جولته المحاسب فوزي همام رئيس المدينة، والشيخ سليمان أبومشغل شيخ قبيلة القرارشة.

 


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