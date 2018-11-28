محافظ بنى سويف: جامعة بني سويف ركيزة أساسية فى منظومة العمل التنفيذى بالمحافظة

جاء ذلك خلال حضوره اليوم لاجتماع مجلس جامعة بني سويف، ، وذلك في حضور الأستاذ الأستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف والسادة نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات أعضاء المجلس

حيث أكد المحافظ على استعداده لدعم كل الأفكار والمقترحات التي يقدمها أساتذة الجامعة أو شبابها من أجل تحقيق نقلة نوعية في المجالات والقطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والإستثمار ، والمساهمة في حل المشكلات في القطاعات الخدمية مثل القضاء على مشكلة الصرف الصحي ، والقضاء على الأمية ، وتحسين مستوى النظافة واضفاء الشكل الحضاري على المدن والميادين والشوارع الرئيسية ، وأيضا في مجالات التنمية المستدامة

ومن جانبه أعرب الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف عن سعادته وتقديره لحرص المحافظ المستشار هاني عبد الجابر على حضور اجتماع مجلس الجامعة ، مؤكدا على أن ذلك ستكون له نتائج ايجابية وثمار سيجينها المواطن السويفي في مجال الخدمات الأساسية ومستوى المعيشة ، وذلك من خلال التعاون المثمر بين الجامعة والمحافظة في تحقيق التنمية الشاملة

وطالب رئيس الجامعة عمداء الكليات ورؤساء الأقسام باستثمار اهتمام محافظ بني سويف بإمكانات ومساهمات الجامعة البحثية لتطبيقها في المجالات المختلفة ، مؤكدا على دعم الجامعة لكل جهود المحافظة التنموية من منطلق مسؤوليتها المجتمعية التي تأتي في مقدمة اهتمامات الجامعة في الفترة الحالية