محافظ المنيا يتفقد الحديقة العامة ومشروع البازارات لبحث تطويرهما

فريق المحافظات

تفقد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، عدداً من المشروعات الاستثمارية التابعة للمحافظة، لبحث سبل تطويرها والوقوف على المعوقات التي تواجهها، وذلك ضمن جهود المحافظة لتحقيق أوجه الاستفادة من كافة المشروعات واستغلالها بالطريقة الأمثل لتحقيق المنفعة العامة.

ورافق المحافظ خلال جولته محمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة، حيث تفقد المحافظ الحديقة العامة بمنطقة أبو فليو شرق النيل والتي تقع على مساحة 13 فدانًا، وذلك لبحث إمكانية إعادة تأهيلها وتطويرها، والوقوف على الحالة العامة للحديقة لتحقيق أفضل استفادة منها.

واستمع المحافظ لشرح من مسئولي الحديقة حول طبيعة العمل وعدد العاملين وحجم الإقبال خلال الفترة الماضية وسبل تطوير وتنمية الحديقة، موجهاً بوضع خطة لتطويرها بما يساهم في توفير المزيد من أماكن الترفية للمواطنين وزيادة موارد المحافظة.

كما تفقد المحافظ مشروع البازارات على كورنيش النيل جنوب المدينة، لبحث أوجه استغلالها بالشكل الأمثل وتشغيلها بما يتماشى مع خطة التنمية للمحافظة، حيث يوجد 69 بازارا بالمنطقةً، ويتكون البازار من هيكل معدني، محاط بالجمالون "صاج" من الجانبين والسقف، والواجهة من الزجاج.

ووجه المحافظ خلال جولته بحصر كافة المشروعات المتعثرة والمتوقفة للوقوف على المشكلات التي تواجهها ووضع خطط تطوير لها، مؤكداً على حسن استغلال كافة الإمكانيات المتاحة وإدارة الموارد بما يحقق النفع العام وتحسين حياة المواطنين .