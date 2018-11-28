محافظ المنوفية يشهد الاجتماع الشهرى للمجلس الإقليمى للصحة

المنوفية _ محمد فتحى

ترأس اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية إجتماع المجلس الإقليمي للصحة بقاعة الإجتماعات بالديوان العام، بحضور وكلاء وزارة الصحة والتربية والتعليم والطب البيطري ومدير مستشفي أشمون العام ورئيس مجلس إدارة مستشفي العربي ونقيب الأطباء ونقيب الصيادلة وعدد من أعضاء مجلس النواب ومديري إدارات الطب الوقائي والرعاية الأساسية ومعالجة النفايات الصحية الخطرة ومراقبة الأغذية والوبائيات بمديرية الصحة ورئيسة الاتحاد النوعي لجمعيات تطوير النظام الصحي ورئيسة الجمعية المصرية لطب الاسرة ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي وممثل المجتمع لمدني.

بدأ الاجتماع بمناقشة توصيات الاجتماع السابق حيث أوضح وكيل وزارة الصحة بأنه تم التعاقد مع شركات النظافة لرفع مستوي العمل بالمستشفيات والوحدات الصحية وكذا رفع كفاءة أقسام الإستقبال والطوارئ بكافة المستشفيات بإعتبارها وجهة الدولة ، موضحاً على أنه تم غلق الأكاديميات التي كانت تعمل علي تقديم دورات طبية بفرق عمل غير مؤهلة، مشيراً إلى أنه سيتم التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية لإمكانية توفير قطعة أرض لبناء مركز تأهيلي متكامل للعلاج الطبيعي والعلاج المائي لمرضي ضمور العضلات والمخ والأعصاب والإعاقات وتحت إشراف نخبة من الأطباء.

كما تناول محافظ المنوفية التأكيد علي تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمبادرة 100مليون صحة للقضاء علي فيروس سي ، مشدداً على جميع الجهات المعنية بتذليل كافة العقبات التى تعوق نجاح الحملة بالمحافظة الحملة من خلال توفير الدعاية اللازمة داخل المؤسسات والتعرف علي الاهداف السامية التي تنتج من خلال الحملة والاداء المتميز لها من خلال الكشف المبكر لفيروس سي والأمراض السارية كالضغط والسكر كمرحلة أولي والتي ينتج بها متابعة الحالات الايجابية وتحويلها إلي المستشفيات لتلقي العلاج خلال أسبوع من التحليل واكتشاف المرض.

ورحبت رئيسة الاتحاد النوعي لجمعيات تطوير النظام الصحي بحضورها المنوفية بأعتبارها من المحافظات الرائدة بالمجال الصحي ، فيما أشارت بأنه قد تم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لعمل توعية شاملة لطلاب المدارس من خلال فرق عمل مدربة لتوعية أبنائنا بأخطار فيروس سي وأهمية الكشف المبكر عنه .