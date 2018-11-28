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محافظ القاهرة: أنشأنا 15 منفذا لبيع الخضر والفاكهة ومستمرون

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 11:37 ص
محافظ القاهرة: أنشأنا 15 منفذا لبيع الخضر والفاكهة ومستمرون سوق العبور - صورة أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
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أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، استمرار المحافظة فى إقامة منافذ للسلع بأسعار مخفضة على مستوى الأحياء وتم عقد العديد من اللقاءات مع تجار سوق العبور حتى يشعر المواطن بتواجد الأجهزة التنفيذية معه على أرض الواقع.
 
وأضاف عبدالعال، خلال رئاسته اجتماع المجلس التنفيذى اليوم الأربعاء، أن المحافظة أنشأت حتى الآن 15 منفذا وجارى إنشاء منافذ أخرى، بالتنسيق مع تجار سوق العبور.
 
وفى سياق آخر وجه المحافظ الشكر لشركة الصرف الصحى والأحياء لتعاملها الجيد مع هطول الأمطار خلال الأيام الماضية، مطالبهم ببذل المزيد من الجهود ومتابعة التوقعات الخاصة بالأحوال الجوية بصفة مستمرة، لافتا أن أزمة هطول الأمطار يتم إداراتها بشكل جيد عن الأعوام الماضية.
 
وشدد على ضرورة إيجاد حلول للمشاكل التى يتم رصدها فى هذا الشأن من حيث تجهيز الأماكن التى يوجد بها معوقات ومنها الطريق الدائرى.
 
وأضاف أن هناك تنسيقا مستمرا مع غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية لمتابعة البلاغات العاجلة فى حينه، كما تم ربط غرفة عمليات المحافظة بخطوط هاتف مفتوحة مع هيئة الأرصاد الجوية وقطاع التخطيط وخرائط الأمطار بوزارة الموارد المائية بهدف متابعة نماذج التنبؤ الصادرة منهم ومعرفة حالة الطقس على مدار اليوم، وإخطار كافة الأحياء بكل جديد على مدار الساعة للتحرك السريع عند الضرورة قبل وقوع أزمات.
 
 

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