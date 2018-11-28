محافظ الدقهلية: جمعية الأورمان خصصت 10 ملايين جنيه لتطوير مستشفى دكرنس

الدقهلية شريف الديب

طالب الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية مديرى المستشفيات الحكوميه بالمحافظة وعددها 32مستشفى بإعداد تقارير أسبوعية باحتياجات كل مستشفى من الأدوية والمستلزمات الطبية لتوفيرها أولا بأول بمشاركة رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني.

وأكد شاروبيم، على أنه سيتم تطوير مستشفى دكرنس المركزى بمساهمة جمعية الأورمان التى خصصت 10 ملايين جنيه لهذا الغرض، موجها الشكر مجددا لمديرى المستشفيات والعاملين بالقطاع الطبى بالمحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماعه الذى عقد عصر اليوم بمكتبه وحضره المهندس مختار الخولى السكرتير العام للمحافظة والدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.