محافظ الدقهلية: البيروقراطية تعطل مصالح المواطنين

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية أن الأهمية الأولى فى برنامج العمل اليومى بالمحافظة هى مصلحة المواطنين.

وانتقد "شاروبيم" بطء الأداء فى العديد من الأجهزة التنفيذية، قائلا: "ليس مقبولا ولا معقولا أن يرد رئيس مجلس مدينة أو حى على خطاب أو استفسار أو طلب منى لبحث مشكلة لمواطنن وإفادتى لاتخاذ القرار المناسب بعد أربعة أو خمسه أيام من وصولة إليه لأن الخطابات يتم تسليمها للمركز أو للمدينه أو للحى ويمر فى دورة بيروقراطية داخل مكاتب المركز أو المدينة أو الحى تستغرق أربعة أو خمسة أيام حتى يصل الخطاب بسلامه الله إلى رئيس المركز أو المدينه أو الحى ليبدأ الرد، وعندما نتابعة ونعاتبه نكتشف أن ما أرسلناه له من عدة أيام لم يصلة إلا لحظة اتصالنا به، لذلك أصدرت كتابا دوريا لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تلقى الخطابات المرسلة إليهم لحظة وصولها ودراستها والرد ثم تأخذ الدورة المستندية البيروقراطية على مهل لأن مصالح المواطنين تتعطل لعدة أيام بينما الرد لا يستغرق ساعات معدودة".

وجاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية بحضور المهندس مختار الخولى السكرتير العام للمحافظة واللواء أحمد رافت السكرتير العام المساعد ومدير عام التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة.