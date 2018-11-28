محافظ الاسكندرية : تطوير 24 مركز لطب الاسرة بالاسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

شدد الدكتور عبد العزيز قنصوة ، محافظ الاسكندرية على أنة سيتم تطوير 24 مركز طبى لطب الاسرة على مستوى المحافظة.

وأشار فى بيان صادر من محافظة الاسكندرية منذ قليل ان المراكز المختارة سيتم تطويرها لتعمل 24 ساعة، وتقدم تلك المراكز عيادات تخصصية في الأمراض الباطنة والأطفال والنساء وخدمات معمل وأشعة علي اعلي مستوي فضلاً عن توفير القوي البشرية المطلوبة والاستعانه بافضل الأطباء لتتساوي بذلك الخدمات المقدمة مع الخدمات التي تقدمها المستشفيات الخاصة ولكن باسعار رمزية، ومن ثم استعادة الثقة من قبل المريض في الخدمات الطبية الحكومية.

وقد قام محافظ الاسكندرية بتفقد المركز و شوراع حى الجمرك ، يرافقه اللواء حمدى الحشاش سكرتير عام مساعد محافظة الإسكندرية ، والنائب محمد الكوراني نائب عن دائرة غرب وعدد من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وقد شدد علي الجهات التنفيذية من منظومة الصرف الصحي والنظافة بسرعة إزاله القمامة وعمل صيانه لخط الصرف الصحي الخاص بحارة مزروعه وايضا شارع سيدي سعيد ورفع كفاءة المرافق بالحى.