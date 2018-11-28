video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 06:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الإسكندرية يستقبل سفير الهند لدى مصر لتوطيد العلاقات بين الجانبين

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 04:55 م
محافظ الإسكندرية يستقبل سفير الهند لدى مصر لتوطيد العلاقات بين الجانبين جانب من اللقاء
اﻹسكندرية - جاكلين منير
إضافة تعليق
استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية اليوم بمكتبه، راهوال كواليشيرايث السفير الهندى لدي جمهورية مصر العربية في أولي زيارته الرسمية للإسكندرية وذلك لبحث سبل التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين وخاصة فى المجالات البيئية المختلفة.
 
ورحب المحافظ بالسفير الهندي علي أرض الإسكندرية، مشيدا بتطور العلاقات الاقتصادية بين الهند ومصر في مختلف المجالات وخاصة توطيد علاقات الاستثمار والتجارة الثنائية بين الجانبين والتي شهدت نمواً وتطوراً إيجابيا. وأكد قنصوة علي تعزيز العلاقات مع الجانب الهندي، فيما يخص المشروعات التي تقام بالإسكندرية، وخاصة في المجال التكنولوجي.
 
وأوضح قنصوة أن الإسكندرية تملك العديد من المقومات المتميزة، وأننا نعمل بالتوازي في المشروعات القريبة والمتوسطة والبعيدة الأمد، ، مؤكدا أن المحافظة واعدة ولديها العديد من المقومات التي تشجع على الاستثمار بها.
 
من جانبه؛ أعرب السفير الهندى عن رغبته فى زيادة توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، موضحا أن العلاقات تشهد تطورا ملحوظا في كافة المجالات. وأضاف أنه خلال أولي زيارته الرسمية للإسكندرية قام بزيارة مكتبة الإسكندرية، وجمعية رجال الأعمال وكذا جامعة الإسكندرية حيث تفقد المرحلة الثانية من مشروع التعليم عن بعد في كلية الطب. وأشار إلي مشروع الهند المقام علي ضفاف النيل الذي يضم عروض للرقص التقليدي والموسيقي الشعبية واقامة العديد من الندوات عن العلاقات الاقتصادية بين البلدين، موضحا أن هذا المشروع من شأنه تعزيز العلاقات بين البلدين ومد جسور جديدة للتبادل الثقافي والتواصل بين الشعبين.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. محافظ الإسكندرية يتفقد مستشفى دار إسماعيل ومنطقة اللبان

السفير الهندى

سفير الهند فى مصر

اخبار مصر

الاسكندرية

اخبار المحافظات




لا تفوتك
صور.. عاصفة ترابية فى سماء الجيزة والقاهرة.. والأرصاد تحذر المواطنين

صور.. عاصفة ترابية فى سماء الجيزة والقاهرة.. والأرصاد تحذر المواطنين

كيانات الظلام تهدد قطاع السياحة.. صفحات على فيس بوك تعمل بدون تراخيص.. خبراء: تقدم خدمات للسائح دون رقابة.. غرفة الشركات: تسىء لسمعة مصر وتحارب الشركات المرخصة.. وخطة عمل لمواجهة السماسرة.. وتغليظ العقوبة للحبس

كيانات الظلام تهدد قطاع السياحة.. صفحات على فيس بوك تعمل بدون تراخيص.. خبراء: تقدم خدمات للسائح دون رقابة.. غرفة الشركات: تسىء لسمعة مصر وتحارب الشركات المرخصة.. وخطة عمل لمواجهة السماسرة.. وتغليظ العقوبة للحبس

التشكيل المتوقع لقمة باريس سان جيرمان ضد ليفربول فى دورى أبطال أوروبا

التشكيل المتوقع لقمة باريس سان جيرمان ضد ليفربول فى دورى أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة