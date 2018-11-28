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الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 01:44 م
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إطلاق أسماء الشهداء بالمنشآت التعليمية..

محافظ الأقصر يبحث استعداد مبادرة 100 مليون صحة

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 01:28 م
محافظ الأقصر يبحث استعداد مبادرة 100 مليون صحة جانب من لقاء المحافظ وقيادات المجلس التنفيذى لبحث المشروعات
الأقصر – أحمد مرعى
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شهد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، جلسة المجلس التنفيذى التى عقدت بديوان عام محافظة الأقصر بحضور اللواء هشام شادي سكرتير عام محافظة الأقصر ومسئولى الأجهزة التنفيذية ورؤساء المدن بالمحافظة، حيث شهدت الجلسة العديد من القرارات التى استهدفت تقديم خدمات للمواطنين بصورة ملموسة فى مختلف المجالات وبما يحقق الصالح العام.

وشدد المحافظ خلال الجلسة على ضرورة الاستعداد الجيد لمبادرة الرئيس 100 مليون صحة والتنسيق مع كافة الجهات لتذليل أى عقبات، كما بحث عدة طلبات خاصة بإطلاق أسماء عدد من الشهداء على عدد من المنشآت التعليمية، وناقش المحافظ تحديد الإجراءات اللازمة لتزويد المبانى بالمرافق والاشتراطات المطلوبة لحماية المنشآت من المخاطر.

كما وجه المحافظ بضرورة الرقابة المستمرة على سائقى "الحنطور" لضمان التزامهم بالتعليمات الخاصة بالنظافة وخطوط السير والمواقف مكلفا بتطبيق الغرامات على المخالفين، واستعرض خلال الاجتماع الدراسة الخاصة بدعم خط الاقصر – طيبة بعدد 11 سيارة، واختتمت الجلسة بمناقشة ما تم اتخاذه من إجراءات بخصوص مسابقة أجمل مدينة وقرى وحى ومدرسة بالمحافظة.

 


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