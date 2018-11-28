محافظ أسوان يعلن فتح باب الترخيص لمركبات التوك توك

أعلن اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان عن فتح باب الترخيص لمركبات التوك توك المستخدمة فى نقل الركاب بأجر والثابت تاريخ شرؤها قبل الأول من ديسمبر 2018، وفقاً للاشتراطات الفنية والتصنيعية المقررة فى هذا الشأن وذلك من أجل تحقيق السيطرة والقضاء على الفوضى والعشوائية فى الشوارع الرئيسية، بجانب الحد من السلبيات والجرائم التى تقع بسبب قيادة صغار السن لهذه المركبة.
ولفت إلى أنه تم إصدار قرار من المحافظة ببدء تلقى وحدات المرور فى المراكز والمدن لطلبات ترخيص التوك توك من المواطنين فى إطار الضوابط والشروط الملزمة لذلك والتى جاءت فى قانون المرور.
ومن جانبه أوضح العميد إيهاب مرزوق مدير إدارة مرور أسوان بأنه سيتم البدء فى ترخيص مركبات التوك توك على أن يكون قائد المركبة قد وصل للسن القانونية حتى يتمكن من استخراج رخص القيادة من وحدات المرور فى المراكز والمدن بحيث لن يسمح بقيادتها لأقل من 21 سنة لمن دون هذا السن، بجانب عدم وجود أى أحكام جنائية عليه، بالإضافة لحصوله على دورة توعية عن قواعد وأحكام وقوانين المرور لمدة 2 – 3 أيام فى إدارة المرور، فضلاً عن قيامه بسداد الرسوم والضرائب والتأمينات المقررة للترخيص.
وأشار إلى أنه سيتم تحديد خطوط السير لمركبات التوك توك فى الشوارع الداخلية والأحياء السكنية والقرى والمناطق النائية وليس الطرق الرئيسية من خلال إدارة المواقف بالمحافظة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والتى ستقوم أيضاً بتحديد التعريفة المقررة لها ويتم الإلتزام بها وفى حالة مخالفتها سوف يتعرض للمسألة القانونية .
وكشف إيهاب مرزوق بأنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة حال قيادة أى شخص للتوك توك بدون وجود رخصة تسيير حيث سيتم عرضه على النيابة العامة والتى ستتخذ إجراءاتها طبقاً للقانون سواء بالحبس أو بالغرامة المالية، مع مصادرة وحجز المركبة لحين تنفيذ قرار النيابة وتوفيق أوضاعها.
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