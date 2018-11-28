محافظ أسوان يعلن فتح باب الترخيص لمركبات التوك توك

وأشار إلى أنه سيتم تحديد خطوط السير لمركبات التوك توك فى الشوارع الداخلية والأحياء السكنية والقرى والمناطق النائية وليس الطرق الرئيسية من خلال إدارة المواقف بالمحافظة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والتى ستقوم أيضاً بتحديد التعريفة المقررة لها ويتم الإلتزام بها وفى حالة مخالفتها سوف يتعرض للمسألة القانونية .

وكشف إيهاب مرزوق بأنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة حال قيادة أى شخص للتوك توك بدون وجود رخصة تسيير حيث سيتم عرضه على النيابة العامة والتى ستتخذ إجراءاتها طبقاً للقانون سواء بالحبس أو بالغرامة المالية، مع مصادرة وحجز المركبة لحين تنفيذ قرار النيابة وتوفيق أوضاعها.