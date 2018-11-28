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مباحثات عسكرية فى مسقط بين سلطنة عمان وكل من الهند والكويت

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 01:56 م
مباحثات عسكرية فى مسقط بين سلطنة عمان وكل من الهند والكويت الجيش العمانى ـ صورة أرشيفية
مسقط (أ ش أ)
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استعرض رئيس أركان القوات المسلحة العمانية الفريق الركن أحمد بن حارث النبهانى اليوم الأربعاء، فى مسقط، مع قائد القيادة البحرية الجنوبية فى البحرية الهندية الفريق أنيل كومار شاولا، وجهات النظر فى المجالات العسكرية المختلفة، بالإضافة إلى بحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية.

من جانب آخر، بحث النبهانى اليوم فى مسقط، مع معاون رئيس الأركان العامة لهيئة العمليات والخطط رئيس اللجنة العليا للتعاون الدفاعى بدولة الكويت اللواء الركن محمد بن عبدالله الكندرى، والوفد المرافق له، العلاقات بين البلدين، وتبادلا وجهات النظر فى المجالات العسكرية المختلفة، وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

 


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القوات المسلحه العمانيه

مسقط

البحريه الهنديه

الكويت




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