مباحثات عسكرية فى مسقط بين سلطنة عمان وكل من الهند والكويت

مسقط (أ ش أ)

استعرض رئيس أركان القوات المسلحة العمانية الفريق الركن أحمد بن حارث النبهانى اليوم الأربعاء، فى مسقط، مع قائد القيادة البحرية الجنوبية فى البحرية الهندية الفريق أنيل كومار شاولا، وجهات النظر فى المجالات العسكرية المختلفة، بالإضافة إلى بحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية.

من جانب آخر، بحث النبهانى اليوم فى مسقط، مع معاون رئيس الأركان العامة لهيئة العمليات والخطط رئيس اللجنة العليا للتعاون الدفاعى بدولة الكويت اللواء الركن محمد بن عبدالله الكندرى، والوفد المرافق له، العلاقات بين البلدين، وتبادلا وجهات النظر فى المجالات العسكرية المختلفة، وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.