لافروف: روسيا تواصل تعزيز الدولة الأفغانية وضمان الاستقرار مرهون بقوة الجيش

موسكو /أ ش أ/

أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، مواصلة بلاده دعم الدولة الأفغانية، مشيرًا إلى أن ضمان الاستقرار فى أفغانستان مرهون بتعزيز وقوة القوات المسلحة.

وقال لافروف -خلال مؤتمر بشأن أفغانستان فى جنيف، حسبما أفادت وكالة أنباء"سبوتنيك" اليوم الأربعاء- "إن روسيا سوف تواصل إسهامها فى تعزيز الدولة الأفغانية، حيث إن ضمان الاستقرار هناك يتمثل فى تعزيز وقوة القوات المسلحة الأفغانية".

وأضاف لافروف أن بلاده تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار تدهور الوضع العسكرى والسياسى فى أفغانستان، مؤكدًا ضرورة إطلاق حوار بين الحكومة وحركة "طالبان" من أجل تسوية الأزمة.

وقال: "مازلنا نشعر بقلق بالغ إزاء استمرار تدهور الوضع العسكرى والسياسى فى أفغانستان، ويمكن حل الأزمة الأفغانية حصرًا بالوسائل السياسية عبر إطلاق حوار أفغانى واسع يشمل الحكومة وحركة طالبان وطوائف القوى الاجتماعية والسياسية".

وأوضح وزير الخارجية الروسى أن روسيا تأمل أن تُؤخذ عيوب تنظيم الانتخابات البرلمانية فى أفغانستان فى الاعتبار خلال الانتخابات الرئاسية فى أبريل القادم.