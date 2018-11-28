كل ما تريد معرفته عن محور الملك عبدالله في الجيزة

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت محافظة الجيزة، البدء فى خطوات إنشاء محور الملك عبد الله، بعد قيام الجهاز التنفيذى لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى بطرح وإسناد تنفيذ التصميمات الهندسية للمشروع على المكتب الاستشارى للبدء فى تجهيزها.