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كل ما تريد معرفته عن محور الملك عبدالله في الجيزة

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 04:34 م
كل ما تريد معرفته عن محور الملك عبدالله في الجيزة محور الملك عبدالله
كتب سيد الخلفاوى
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أعلنت محافظة الجيزة، البدء فى خطوات إنشاء محور الملك عبد الله، بعد قيام الجهاز التنفيذى لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى بطرح وإسناد تنفيذ التصميمات الهندسية للمشروع على المكتب الاستشارى للبدء فى تجهيزها.

 
وفى السطور التالية نعرض أهم المعلومات عن محور الملك عبد الله الجارى إنشائه:
 
1- يمتد لنحو 12 كم
 
2- تصل تكلفته إلى 4.2 مليار جنيه تقريبا
 
3- أول محور عرضي يربط بين الطريق الدائري بالمنيب وحتى الطريق الدائري بالوراق
 
4- يمتد على طول مسار ترعة الزمر
 
5- سيخفف الضغط على الطريق الدائري ومحور المريوطية وشارع البحر الأعظم
 
6- يساهم في مواجهة التوسعات العمرانية بالمحافظة
 
7- سيضم طريق حر بعرض 22 مترا 6 حارات
 
8-يضم 3 قطاعات الأول من دائرى المنيب حتى شارع فيصل
 
9- القطاع الثاني من فيصل حتى جامعة الدول العربية
 
10- القطاع الثالث من جامعة الدول العربية حتى دائرى الوراق

 


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