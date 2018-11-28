فيديو مسرب لـ"بوريس جونسون": الناس تحب سماعى وأنا أتحدث الفرنسية

كتبت - سالى حسام

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى فيديو طريف لوزير الخارجية البريطانى السابق بوريس جونسون وهو يتفاخر بقدرته على الحديث باللغة الفرنسية.

وذكرت صحيفة "الإندبندنت" أن مقطع الفيديو كان تم تسريبه كجزء من فيلم وثائقى لـBBC بعنوان Inside the Foreign Office لم يعرض بعد، ويظهر فيه جونسون وهو على متن طائرة متجهة من لشبونة إلى باريس، وكان يستعد للحديث عن الأوضاع فى الشرق الأوسط بما فيها إيران والعراق ومدينة الرقة السورية.

وكان يتدرب على الحديث باللغة الفرنسية، عندها سألته كارولين ويلسون مديرة القسم الأوروبى فى الخارجية البريطانية "هل ستقوم حقا بإلقاء الخطاب كاملا باللغة الفرنسية؟ ربما يفضل أن تكتفى باللغة الفرنسية فقط فى العناوين".

عندها قال جونسون "الناس تحب أن تسمعنى وأنا أتحدث الفرنسية".

وبعدها بدأ جونسون وويلسون الحديث عن موقف فرنسا من البريكست وقال متسائلا "لماذا يتصرف الفرنسيين كأطفال أشقياء؟"

وعلق عدد من مستخدمى تويتر على الفيديو بأن جونسون لم يكن يتحدث الفرنسية أصلا بشكل جيد، بينما قال معلق أخر على الفيديو بأنه "يلخص الطريقة التى كانت تدار بها وزارة الخارجية".

فيما عبر أخر عن إعجابه بطريقة كارولين ويلسون باعتبارها دبلوماسية محترفة أبقت وجهها محايدا وهى تسمع كلام جونسون المتفاخر.