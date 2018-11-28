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عبور 232 سفن قناة السويس بحمولة 15.1 مليون طن خلال 5 أيام

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 04:30 ص
عبور 232 سفن قناة السويس بحمولة 15.1 مليون طن خلال 5 أيام الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس
الإسماعيلية – جمال حراجى
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قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ5 أيام الماضية، من الجمعة حتى أمس الثلاثاء، عبور 232 سفينة بالمجرى الملاحى لقناة السويس من الاتجاهين، بحمولة 15.1 مليون طن.

وأكد الفريق مُهاب مميش، أن الطفرة التى تشهدها حركة الملاحة فى قناة السويس سواء من حيث العدد أو الحمولة، دليل جازم على نجاح مشروع قناة السويس الجديدة والرؤية المستقبلية لإدارة القناة فى تطوير المجرى الملاحى للقناة وتعميقه لجذب السفن ذات الحمولات الكبيرة، بالإضافة إلى إتباع الهيئة لمجموعة من السياسات التسويقية المرنة التى استطاعت جذب العديد من الخطوط الملاحية التى لم تكن تعبر القناة من قبل.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، عن عبور 49 سفينة يوم الجمعة قناة السويس بحمولة 3 ملايين طن، وعبرت يوم السبت 57 سفينة بحمولة 3.6 مليون طن، وعبرت الأحد 32 سفينة بحمولة 2.1 مليون طن، فيما عبرت قناة السويس الإثنين، 47 سفينة بحمولة 3 ملايين طن، وعبرت أمس الثلاثاء 47 سفينة بحمولة 3.4 مليون طن ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناة خلال الـ5 أيام الماضية إلى 232 سفن بحمولة 15.1 مليون طن.

 

 

 

 


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