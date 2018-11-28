صور.. عامل بسوهاج مصاب بمرض نادر: لا أملك ثمن العلاج وتراكمت على الديون

سوهاج – عمرو خلف

فى منزل ضيق عبارة عن غرفتين من الطين بالإيجار يعيش عامل فى مأساة حقيقية بعدما أقعده المرض عن العمل وظل طريح الفراش لا يقوى على الحركة بسبب إصابته بجلطة فى يده اليمنى وقدمه ولا يستطيع العلاج بسبب ظروفه المادية القهرية فهو يحصل عى معاش معاقين قدره 400 جنيه فقط بالإضافة الى اصابته بمرض نادر فى قدمه.

عبد الحميد جبر مرسى والمقيم بقرية جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج 48 سنة أصبح طريح الفراش ينتظر المساعدات من الجيران فهو يتألم كل لحظة بشده يبكى من الألم، بالإضافة الى عدم قدرته على العلاج بسبب ظروفه المادية فقد تراكمت عليه الديون حتى وصلت 5 آلاف جنيه بسبب ذلك ولديه نجل واحد فقط اخرجه من المدرسة لعدم قدرته على الانفاق عليه بالإضافة الى ان زوجته ربة منزل ويعيش فى منزل قديم بالإيجار بملغ 300 جنيه شهريا.

عبد الحميد والذى كان يعمل أرزقيا أصيب بالمرض أجلسه عن العمل فأصبح لا يملك قوت يومه ينام على الأرض لعدم وجود سرير فى المنزل المتهالك وكل ما يتمناه هو علاجه على نفقة الدولة وسداد ديونه والتبرع له ببعض الأثاث فى منزله الذى يسكنه بالإيجار.

انتقل "اليوم السابع" إلى قرية جزيرة شندويل والتقى مع المريض عبد الحميد جبر والذى تحدث وهو يبكى ويتألم انه يعيش حياة صعبة فهو اصبح طريح الفراش بعد إصابته بالجلطة فى يديه وقدمه بالإضافة إلى إصابته بتورم فى قدميه منذ سنوات فهو كان يعمل أرزقى ينفق بالكاد على اسرته الصغيرة إلى أن سقط طريح الفراش لا يستطيع الحركة ولا يقوى على شراء العلاج.

وأضاف عبد الحميد، أن الديون تراكمت عليه ووصلت 5 آلاف جنيه بسبب المرض فكل دخله 400 جنيه فقط معاشه يدفع منهم 300 جنيه إيجار وينتظر مساعدة أهل الخير فهو يتألم طوال اليوم لا يجد من يعالجه ولا يستطيع شراء العلاج حتى نجله الوحيد أحمد قرر عدم ذهابه إلى المدرسة لعدم قدرته على الانفاق عليه ومساعدته فى الإنفاق على المنزل بالعمل مع طوال اليوم إلى أن سكن المرض جسده وأصبح غير قادرا على العمل .

وطالب عبد الحميد مديرية الشئون الصحية بسوهاج بعلاجه على نفقة الدولة وشراء العلاج له رأفة بحاله ومساعدة الجمعيات الخيرية له خاصة أن المنزل لا يوجد به أى شىء وينامون على الأرض فى البرد ومساعدته ماديا وسداد ديونه بعدما أصبح عاجزا فهل يستجيب أحد له .

للتواصل ت رقم 01274251881



عامل بسوهاج مصاب بمرض نادر (1)



عامل بسوهاج مصاب بمرض نادر (2)



عامل بسوهاج مصاب بمرض نادر (3)



عامل بسوهاج مصاب بمرض نادر (4)



عامل بسوهاج مصاب بمرض نادر (5)



عامل بسوهاج مصاب بمرض نادر (6)



عامل بسوهاج مصاب بمرض نادر (7)



عامل بسوهاج مصاب بمرض نادر (8)



عامل بسوهاج مصاب بمرض نادر (9)