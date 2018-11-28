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صور.. جامعة أسوان تشارك بورشة عمل للتوعية بقانون التعاقدات الحكومية الجديد

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 03:30 م
صور.. جامعة أسوان تشارك بورشة عمل للتوعية بقانون التعاقدات الحكومية الجديد جانب من ورشة العمل
أسوان - صلاح المسن
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شاركت جامعة أسوان فى ورشة العمل التى نظمتها وزارة المالية فى مدينة أسوان اليوم للتوعية بالمفاهيم الحديثة لقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة وذلك تحت رعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية.

 

وحضر افتتاح ورشة العمل كلا من اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان والدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان وجمال عبدالله محمد مدير المديرية المالية بأسوان وعدد من مسئولى وزارة المالية بالقاهرة، والدكتور أيمن عثمان نائب رئيس جامعة أسوان لشئون الدراسات العليا والبحوث ولفيف من عمداء الكليات والأمين العام والمساعد للجامعة والعاملون فى إدارات الحسابات والعقود والمشتريات بالجامعة.

 

 وقال الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، إنهم حريصون كل الحرص على التعاون البناء مع محافظة أسوان ووزارة المالية المتمثلة فى المديرية المالية بأسوان للنهوض بمحافظتنا العريقة فى كافة المجالات والقطاعات تحت قيادة اللواء أركان حرب أحمد إبراهيم محافظ الإقليم.

 

وأضاف غلاب، أن جامعة أسوان تشارك اليوم فى هذه الورشة الهامة للتوعية بقانون التعاقدات الحكومية الذى يؤدى دورا كبيرا فى حل العديد من المشاكل المعقدة التى كانت تؤرق العمل الحكومى والمؤسسى.

 

وتابع رئيس جامعة حلوان: "جميعا نعقد أمالا عريضة على قانون التعاقدات الجديد لكى يؤدى إلى سرعة إنجاز العمل فى المصالح الحكومية بمنتهى الشفافية والنزاهة، وأيضا من أجل القضاء على الفساد من خلال هذا القانون الواقعى الذى يواكب التطوير فى العمل الحكومى والمؤسسى، كما نتطلع أن تثمر هذه الورشة عن إرساء مفاهيم موحدة لدى جميع المتعاملين بالقانون الجديد والمساهمة فى صياغة اللائحة التنفيذية للقانون الجديد".

 

 
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