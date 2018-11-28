صور.. انطلاق جولة الإعادة فى انتخابات الرئاسة الجورجية

كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز

انطلقت، اليوم الأربعاء، جولة الإعادة من انتخابات الرئاسة الجورجية، حيث يتنافس خلالها سالومي زورابيشفيلي، والمدعومة من حزب "الحلم الجورجى"، أمام مرشح المعارضة جريجول فاشادزه، وذلك بعدما فشلت سالومى من حسم الانتخابات الجورجية من الجولة الأولى، وهو الأمر الذى كان بمثابة صدمة كبيرة لقطاع كبير من مؤيديها.



أثناء التصويت

وعلى الرغم من أن منصب الرئيس لا يحظى بصلاحيات كبيرة فى جورجيا، إلا أن هناك رهانا كبيرا على الانتخابات الحالية، خاصة فيما يتعلق بالعلاقة بين جورجيا ومحيطها الدولى، حيث تقوم رؤية الحزب الحاكم على الاحتفاظ بقدر من التوازن فى العلاقات الجورجيا سواء مع روسيا من جانب أو المعسكر الغربى من جانب آخر.



استخدام الأشعة فوق البنفسجية للكشف عن إبهام المصوتين

ولعل الرؤية التى تبنتها سالومى كانت سببا رئيسيا فى تراجع شعبيتها إلى حد كبير، حيث أكدت، خلال حملتها الانتخابية، على رفضها للطريقة التى أدارت بها الحكومة الجورجية السابقة لأزمتها مع روسيا، والتى دفعت البلاد إلى الحرب، فى عام 2008، كما أنها أدلت بتصريحات كذلك بدت معادية للأقليات والأجانب داخل بلادها.



الرئيس الجورجى فى حوار على هامش التصويت

على الجانب الأخر، فإن المرشح المنافس بدا مغازلا للغرب فى خطابه الانتخابى، حيث أكد أنه فى حالة فوزه بالرئاسة فإنه سيدفع باتجاه تقوية العلاقات مع الناتو والاتحاد الأوروبى، وهو الأمر الذى يعد بمثابة استفزازا صريحا لموسكو، خاصة وأن جورجيا تعد عمقا استراتيجيا لها، بالإضافة إلى كونها جزءا من الاتحاد السوفيتى قبل انهياره فى التسعينات من القرن الماضى.



الرئيس الجورجى يدلى بتصريحات إعلامية



الساعات الأولى من جولة الإعادة بالانتخابات الجورجية



رئيس الكنيسة الجورجية يشارك فى انتخابات الرئاسة



رئيس الكنيسة الجورجية يضع صوته فى صندوق الاقتراع



رئيس الوزراء الجورجى يدلى بصوته



رئيس جورجيا المنتهية ولايته أثناء خروجه من المكان المخصص للتصويت



رئيس جورجيا المنتهية ولايته



رئيس جورجيا يضع صوته فى صندوق الاقتراع



سيدة تشارك فى جولة الإعادة بالانتخابات الجورجية



سيدة تضع صوتها فى صندوق الاقتراع



سيدة جورجية أثناء خروجها من المكان المخصص للإدلاء بالأصوات



مواطن يضع صوته فى صندوق الاقتراع



مواطنان فى طريقهما لوضع صوتيهما فى الصندوق



مواطنان يشاركان فى انتخابات الرئاسة الجورجية