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شباب وطلبة مدارس بشمال سيناء ينظمون حملة تنظيف شوارع حى المساعيد

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 02:29 م
شباب وطلبة مدارس بشمال سيناء ينظمون حملة تنظيف شوارع حى المساعيد جانب من الحملة
شمال سيناء - محمد حسين
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نفذ عدد من الشباب وطلبة المدارس فى حى المساعيد غرب مدينة العريش، حملة لتنظيف الحى تحت عنوان حينا أحلى.

وقال مجدى الشوربجى منسق الحملة، انها انطلقت بجهود تطوعية من سكان الحى ممثلين فى الشباب وطلبة المدارس ، بالتعاون مع رئاسة حى المساعيد والمدارس.

وأضاف الشوربجى أن الحملة تضمنت رفع رمال ومخلفات من الشوارع بمساعدة معدات مجلس المدينة ، وأعمال نظافة ودهان وتجميل للأرصفة بمشاركة طلبة وطالبات المدارس والأهالى.

وقال إن الحملة لاقت دعما مجتمعيا ورسميا وشارك فيها قيادات من التربية والتعليم ومجلس المدينة ، وينتظر أن تتواصل حتى إنهاء أعمال التجميل ورفع المخلفات من حى المساعيد .

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