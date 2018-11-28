رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل وفدا ليبيا بجامعة بنغازى لبحث سبل التعاون

استقبل الدكتور عصام الكردى الدكتور مصطفى الفاخرى رئيس جامعة بنغازى الليبية والوفد المرافق له، لبحث إمكانية التعاون من خلال مذكرة تفاهم مشتركة لابتعاث وتدريب شباب أعضاء هيئة التدريس الليبيين بكلية الطب بالإسكندرية.

وأشار الدكتور الكردى خلال اللقاء إلى ريادة جامعة الإسكندرية فى تطبيق نظام الساعات المعتمدة فى الدراسات العليا بجميع كليات الجامعة وذلك على مستوى الجامعات المصرية، ووجود مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس الذى يوفر حزمة من الحقائب التدريبية لجميع أعضاء هيئة التدريس لتأهيلهم أكاديميا وإداريا للمهام العلمية والإدارية المختلفة، بالإضافة إلى المجلس الطبى الذى يضم كافة ممثلين عن كافة القطاعات الطبية على مستوى الجامعة بهدف تحقيق التكامل بينهم، ورفع مستوى الكفاءات الطبية بالجامعة عن طريق التدريب المستمر وذلك بالتعاون مع مؤسسة بيرسون البريطانية، كما رحب رئيس الجامعة باستقبال طلاب ليبين لدراسة الماجستير بكلية طب الإسكندرية، والتدريب بنظام Shadow System بكلية الطب بكلية الطب جامعة الإسكندرية والمستشفيات الجامعية والحصول على شهادة معتمدة فى نهاية التدريب.

حضر اللقاء الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مختار يوسف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد أنور عميد كلية التربية.