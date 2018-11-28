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رئيس الوزراء السودانى يؤكد قوة ومتانة علاقات بلاده مع الكويت

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 09:16 م
رئيس الوزراء السودانى يؤكد قوة ومتانة علاقات بلاده مع الكويت رئيس مجلس الوزراء السودانى معتز موسى
(أ ش أ)
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أكد رئيس مجلس الوزراء السودانى معتز موسى، قوة ومتانة العلاقات بين السودان وكل من الكويت وإثيوبيا، فى كافة المجالات.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأربعاء بسفيرى الكويت وإثيوبيا لدى الخرطوم بسام محمد القبندى وشفراو جارسو تدتشا، كل على حدة.

وأوضح السفير الكويتى بسام القبندى - فى تصريح اليوم الأربعاء - أنه تم بحث مواقف الكويت الداعمة للسودان فى كافة المحافل الإقليمية والدولية، وكذلك التأكيد على أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيزها فى مختلف المجالات، لافتا إلى أن اللقاء تناول الدعم الإنسانى الكويتى المقدم  للسودان.

من جانبه، قال السفير الإثيوبى بالخرطوم، إن اللقاء تناول تعزيز أوجه التعاون بين البلدين فى المجالات المختلفة، بجانب ضرورة مواصلة جهود عمل اللجان  المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادى بين الجانبين، مؤكدا أن التعاون بين البلدين يسير بصورة طيبة من كافة الأوجه.

 


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