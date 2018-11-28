خالد صلاح يطلق مبادرة لتدشين "صالون أفريقى" برعاية "أفريقية البرلمان"

كتبت إيمان على

أطلق الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير "اليوم السابع"، مبادرة لتدشين "صالون أفريقى" برعاية لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان، التى يترأسها النائب طارق رضوان.



جانب من مشاركة رئيس التحرير بالندوة وطارق رضوان رئيس لجنة الشئون الإفريقية جانب من مشاركة رئيس التحرير بالندوة وطارق رضوان رئيس لجنة الشئون الإفريقية

جاء ذلك خلال الندوة التى نظمها "اليوم السابع"، لأعضاء لجنة الشئون الأفريقية اليوم، الأربعاء، لمناقشة عدد كبير من القضايا المختلفة المتعلقة بالعلاقات المصرية الأفريقية، وشارك بالندوة النائب طارق رضوان رئيس لجنة الشئون الإفريقية، والنائب حاتم باشات رئيس اللجنة السابق، واللواء صلاح عفيفى وكيل اللجنة، ونواب اللجنة، اللواء حمدى بخيت، والنائبة مى محمود، والنائبة منى منير.

جولة لجنة الشئون الأفريقية بصالة تحرير اليوم السابع

جانب من تفقد اللجنة لصالة التحرير جانب من تفقد اللجنة لصالة التحرير

ومن المقرر أن يتولى "الصالون الأفريقى"، التواصل مع السفراء الأفارقة، وتنظيم لقاءات دورية وكذلك الشخصيات والقيادات الأفريقية البارزة التى تزور مصر من أجل المشاركة فى الفعاليات المختلفة التى ينظمها الصالون، وذلك فى إطار الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة المصرية للقارة الأفريقية.



خلال ندوة اليوم السابع



جانب من الندوة

ويأتى الصالون الأفريقى فى إطار الحرص المتبادل بين الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة اليوم السابع، والنائب طارق رضوان رئيس لجنة الشئون الأفريقية فى مجلس النواب، ولتسليط الضوء على القضايا الأفريقية، وحتى تأخذ هذه القضايا جانبا أكبر من الاهتمام الإعلامى تقديرا للدور المصرى فى القارة الأفريقية.

وسيتولى "اليوم السابع"، ولجنة الشئون الأفريقية فى مجلس النواب، التواصل مع كل الشخصيات الأفريقية فى إطار تعزيز الدور الذى يقوم به الصالون، وتحت رعاية النائب طارق رضوان رئيس لجنة الشئون الأفريقية فى البرلمان.

النائب طارق ضوان خلال ندوة "اليوم السابع "

ومن المقرر أيضا أن يتولى الكاتب الصحفى محمود سعد الدين مدير تحرير جريدة "اليوم السابع"، إدارة الجلسات المختلفة التى ينظمها الصالون الأفريقى، خلال الفترة المقبلة وفق خطة عمل محددة.



محمود سعد الدين مدير تحرير "اليوم السابع "

يأتي ذلك تماشيا مع الاهتمام الكبير الذي توليه مصر تجاه قارتها الأفريقية على اعتبار أن الانتماء الأفريقى أحد الأعمدة السبعة للشخصية المصرية.