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حركة الجهاد الإسلامى فى فلسطين تدعو لمواجهة مخططات الاحتلال بالقدس

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 05:47 م
حركة الجهاد الإسلامى فى فلسطين تدعو لمواجهة مخططات الاحتلال بالقدس مسؤول المكتب الإعلامى لحركة الجهاد الإسلامى داود شهاب
كتب: أحمد جمعة
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دعت حركة الجهاد الإسلامى فى فلسطين لمواجهة مخططات العدو الإسرائيلى الهادفة لفرض السيادة الصهيونية على مدينة القدس بشكل كامل.
 
 
وأكد مسئول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الاسلامي داود شهاب أن حملات الاعتقال والمداهمة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلى فى القدس والضفة المحتلة لن ترهب أبناء الشعب الفلسطينى ولن تثنيهم عن استمرار النضال والكفاح بوجه إجراءات وسياسات الاحتلال العدوانية.
 
ووصف شهاب هذه الاعتقالات بالجريمة العدوانية التي تهدف لملاحقة النشطاء وقمع التحركات الشعبية المجابهة لسياسات التهويد والاستيطان.
 
ودعا شهاب إلى الوحدة ورص الصفوف في مواجهة سياسات الاحتلال التي يحاول من خلالها فرض سيادته المطلقة على القدس. 
 
وحذر شهاب من مخطط صهيونى يستهدف أى مظهر سيادي عربى وفلسطينى فى القدس، الأمر الذى يستوجب يقظة تامة لمواجهة كل المخططات الصهيونية.

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