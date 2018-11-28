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تعرف على متوسط أجور أعلى 6 وظائف فى الدولة

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 09:00 ص
تعرف على متوسط أجور أعلى 6 وظائف فى الدولة رواتب
كتبت هبة حسام
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كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حول متوسط الأجور اليومية لأعلى 5 وظائف فى مصر خلال الربع الثالث من العام الجارى "الفترة من يوليو – سبتمبر 2018"

فالوظائف فى قطاع الكهرباء والغاز سجل متوسط راتب الموظف خلال الشهر 3150 جنيها بينما الوظائف فى قطاع التامين والوساطة المالية فقد بلغت 2940 جنيها. وقطاع التعدين فقد بلغ متوسط رواتب موظفيه خلال الشهر 2820 جنيها.

أما بالنسبة للوظائف فى قطاع البناء والتشيد فقد بلغ متوسط الرواتب الشهرية 2760 جنيها وبلغ متوسط رواتب الموظفين بقطاع الاتصالات والمعلومات 2700 جنيه.

وأخيراً موظفى قطاع النقل والتخزين فقد بلغ متوسط رواتبهم 2670 جنيها.


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